В Бирском филиале МТС «Центральная» прошел семинар по вопросам зимовки скота

Алена ГРИГОРЬЕВА

Директор Бирского филиала МТС «Центральная» В. Стрельский, открывая теоретическую часть, остановился на итогах работы филиала за II полугодие. Затронул актуальные на сегодняшний день вопросы, касающиеся хода зимовки скота, в частности на Баймурзинской ферме.— На сегодняшний день здесь содержится 500 голов крупного рогатого скота, из них 200 дойных коров. В день надаивают по две тонны молока, реализуем на Чекмагушевский молзавод. Среднесуточный привес в хозяйстве составляет 700 граммов. На зимовку скота заготовлено 1 300 тонн силоса, 1 300 — сенажа, 600 — сена, 250 — соломы. Также рацион скота составляют зернофураж, концентрированные корма, жом, — отметил Василий Борисович.На семинар были приглашены и ведущие специалисты, которые также выступили со своими докладами. Немалый интерес вызвали выступления «Подготовка техники к работе» (лектор — представитель отдела эксплуатации и ремонта МТП ГУСП МТС «Центральная» Р. Багаутдинов), «Организация реализации продукции животноводства» (Коммерческий отдел ГУСП МТС «Центральная», И. Бахитов), «Особенности организации групп сухостоя, раздоя и моциона коровы» (Башкирская республиканская ветеринарная станция, А. Белов), «Подготовка нетелей к отелу» (БашНИИСХ, И. Юмагузин) и другие.В семинаре принял участие и выступил глава администрации МР Мишкинский район Р. Мусин. В своем выступлении он отметил, что в непростых климатических условиях местные хлеборобы получают весомые урожаи зерновых и кормовых культур. Руководитель муниципалитета предложил аграриям вкладывать средства в экономическую структуру района.Практическая часть семинара прошла на базе Баймурзинской фермы Бирского филиала ГУСП МТС «Центральная». Еще недавно ферма была участником федеральной целевой программы «500 ферм». В этом году также был проведен ремонт в верхнем помещении, где размещена дойная группа. В ходе проведения ремонтных работ налажена система водопоения животных, установлены пластиковые окна и молокопровод компании DeLaval… В планах на будущий год строительство очередного здания для содержания сухостойной группы и родильного отделения.— МТС «Центральная» на сегодняшний день одна из крупных сельскохозяйственных предприятий республики, занимающаяся производством зерна, молока и мяса, а также выращиванием сахарной свеклы. На базе МТС работают десять филиалов, где насчитывается 25 ферм, из них в 20 — дойные. В них за день надаивают 35 тонн молока. Ежегодно в зимнее время мы проводим семинары с участием научных деятелей, главных специа- листов и представителей Министерства сельского хозяйства РБ. Семинар по вопросам зимовки скота прошел недавно в Илишевском районе, сегодня проходит в Бирске, уже в январе пройдет в Дюртюлях. Каждая ферма в начале года составляет свой бизнес-план, своего рода путеводитель, по которому работает в течение года. Сегодня мы увидели, как шла работа в Бирском филиале, в частности, воочию увидели, как подготовлены к зимовке животноводы Баймурзинской фермы, — поделился своими впечатлениями от семинара заместитель генерального директора ГУСП МТС «Центральная» по производству Р. Галлямов.