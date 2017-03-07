Что касается затрат, на весенне-полевые работы в 2017 году уйдёт 7,9 млрд рублей – на 5% больше, чем в прошлом году. По словам главы Минсельхоза РБ, семенами республика обеспечена полностью.
На весенне-полевые работы в Башкирии в этом году направлено почти 8 млрд рублей
Что касается затрат, на весенне-полевые работы в 2017 году уйдёт 7,9 млрд рублей – на 5% больше, чем в прошлом году. По словам главы Минсельхоза РБ, семенами республика обеспечена полностью.
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