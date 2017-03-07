Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    На весенне-полевые работы в Башкирии в этом году направлено почти 8 млрд рублей

    slavin 7-03-2017, 09:49229Агропром
    На весенне-полевые работы в Башкирии в этом году направлено почти 8 млрд рублей
    В этом году в Башкирии планируется произвести 3,5 млн тонн зерна,7 млн тонн картофеля и овощей, 1,4 млн тонн сахарной свеклы и около 200 тысяч тонн подсолнечника. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ рассказал министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

    Что касается затрат, на весенне-полевые работы в 2017 году уйдёт 7,9 млрд рублей – на 5% больше, чем в прошлом году. По словам главы Минсельхоза РБ, семенами республика обеспечена полностью.
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus