На весенне-полевые работы в Башкирии в этом году направлено почти 8 млрд рублей

Хлеборобы Мишкинского района запланировали произвести все полевые работы в ...

По прогнозу синоптиков, нынешняя весна обещает быть затяжной, а три летних месяца - жаркими. И для того, что бы быть с урожаем, хлеборобы района запланировали произвести все полевые работы в сжатые агротехнические сроки и завершить сев зерновых культур до 25 мая.