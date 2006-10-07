В Мишкинском районе начался техосмотр тракторов

Алена ГРИГОРЬЕВА

На дворе — апрель. Подходит время вывода сельхозтехники на поля. Проведение весенне-полевых работ в короткие сроки и с высокими результатами возможно лишь при наличии исправных сельхозмашин и агрегатов. И в этом году в ремонтной мастерской хозяйства ежедневно организованно шла подготовка имеющейся техники к предстоящему техническому осмотру: механизаторы ремонтировали, меняли запчасти, каждый проверял закрепленную за ним технику…— К ремонту и подготовке сельхозтехники относимся со всей серьезностью, — говорит председатель СА (колхоз) имени Ленина Д. Осипов. — С 8 по 25 марта провели учебу механизаторов с приглашением специалистов, со сдачей всех соответствующих экзаменов. Все работники прошли аттестацию. Добросовестно механизаторы отнеслись и к прохождению техосмотра. К запланированному сроку постарались привести всю технику в соответствие с требованиями Гостехнадзора.… На базе машинно-тракторной мастерской выстроена техника. К проведению техосмотра подготовлено 12 тракторов, пять единиц техники еще на ремонте. В этом году всего на весенне-полевых работах будут задействованы 17 тракторов различных мощностей.В хозяйстве весь комплекс работ проводится силами механизаторского состава. Им любая работа по плечу. Тем более, что проблем с запасными частями нет, всё доставляется в срок. Хоть техника и старая, это не говорит о том, что она должна быть неисправна. Ведь тот, кто выезжает на дорогу общего пользования, отвечает за исправность техники и за безопасность.В короткие сроки подготовили технику и ответственно отнеслись к проведению ремонта Эдуард Ямурзин (МТЗ-80), Дмитрий Байназов (Т-150), Станислав Гильманшин (Т-150), Николай Алпаев (МТЗ-50).— Согласно плану проведения техосмотра, мы посетили сельхозтоваропроизводителей района. Перед нами стояла задача — провести комплексную диагностику всех сельхозмашин хозяйств, обращая самое пристальное внимание на состояние всех узлов и механизмов. Хочется отметить, что техника по району готова на 75 процентов. Ответственнее всех в районе подготовились механизаторы СА (колхоз) имени Ленина, — рассказывает начальник инспекции Гостехнадзора РБ по Мишкинскому району И. Карамов.