В Мишкинском районе прошла агрономическая конференция

Алена ГРИГОРЬЕВА

До выхода на поля остаются считанные дни. Техника подготовлена, механизаторские кадры обучены, пройден техосмотр, закуплены ГСМ… Пока есть некоторое время для передышки, аграрии стараются использовать его в своих целях.Мероприятие началось с практической части, которая прошла в агропромышленном колледже села Мишкино. На молодых людей, которые обучаются по профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, возлагают надежды на будущее сельского хозяйства района. Сегодня учебное заведение выпускает специалистов, готовых хоть сегодня же приступить к своим обязанностям. Материально-техническая база, наличие практического опыта, приобретенного на производственной практике на полях агроколледжа, позволяют им работать на любой технике.Начальник отдела сельского хозяйства администрации МР Мишкинский район С. Шамшияров порекомендовал сельхозтоваропроизводителям привлекать студентов для прохождения производственной практики с дальнейшим трудоустройством, дал высокую оценку преподавательскому коллективу агроколледжа, которые готовят специалистов для села.Начальник Инспекции ГТН по Мишкинскому району И. Карамов ознакомил с порядком проведения государственного технического осмотра тракторов на примере МТЗ-82 и прицепа 2ПТС-4. Проведение осмотра началось с проверки удостоверения тракториста-машиниста, свидетельства регистрации, страхового полиса. Затем приступили к осмотру техники с применением диагностических приборов: люфтомера и дымомера. Также он обратил внимание глав сельских поселений на то, что начинается техосмотр в частном секторе СП Мавлютовский (11 мая), Акбулатовский (16), Мишкинский (17), Ирсаевский (18), Большешадинский (22), Староарзаматовский (23), Урьядинский (24), Камеевский (25), Чураевский (29), Новотроицкий (30), Кайраковский (31), Большесухоязовский (1 июня), Тынбаевский (6), Баймурзинский (7) сельсоветы. Начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ Р. Галимов рассказал о нововведениях, привел примеры из практики, потребовал строго соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации самоходных машин. Главный инженер отдела сельского хозяйства района Ф. Фаттахов ознакомил с правилами регулировки сельскохозяйственных машин.Теоретическая часть прошла в здании администрации МР Мишкинский район. Перед собравшимися выступили производители спецодежды, средств индивидуальной защиты (ООО «ТехноАвиа- Уфа), фирм поставщиков сельхозтехники («Агротехника», «Башсельхозтехника»), средств защиты растений («Пестициды.ru. Башкортостан”).Главный агроном отдела сельского хозяйства Р. Бариев рассказал о технологии проведения весенне-полевых работ в условиях района в 2017 году.— В прошедшие годы хозяйства района приступали к весенне-полевым работам, в частности к боронованию и подкормке многолетних трав, 18–22 апреля, — начал свое выступление Р. Бариев. — В этом году по самым минимальным подсчетам опоздание составляет 10 дней. Неутешительны и прогнозы синоптиков. Дефицит влаги ожидается к концу июля и в августе. Поэтому не надо тратить ни одного часа погожего времени, постараться побыстрее положить семена в обработанную почву, чтобы растения проросли и прошли критические фазы развития.Главный агрохимик ФГБУ ЦАС «Башкирский» В. Паляев рассказал с какой целью проводится анализ почвы, привел результаты агрохимического обследования почвы, остановился на мероприятиях по улучшению плодородия почв.— Агрохимический анализ почвы проводится раз в пять лет, — отметил он. — Очередное обследование было проведено в прошлом году, результаты — неутешительны: уровень кислотности почвы в районе составляет 88 процентов, наблюдается пониженное содержание фосфора, калий — в норме.Интересным было выступление профессора Академии наук, доктора сельскохозяйственных наук М. Маликовой. Она остановилась на технологии возделывания кормовых культур, кормления скота в переходный период. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся обеспеченности и готовности техники, финансирования и льготного кредитования, эффективного механизма использования сельхозземель, перспективы дальнейшего развития АПК района и ориентирах развития.