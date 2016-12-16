Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Опубликовано новое расписание ОГЭ и ЕГЭ 2017

    slavin 16-12-2016, 16:13246ЕГЭ
    Опубликовано новое расписание ОГЭ и ЕГЭ 2017

    ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 24 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.

    В новом проекте расписания, по сравнению с предыдущим от 29.09.2016, изменились дни проведения ЕГЭ по математике и обществознанию.

    В целом расписание основного периода ЕГЭ-2017, согласно новому проекту, выглядит следующим образом:

    29 мая (пн) - география, информатика и ИКТ;

    31 мая (ср) - математика Б

    2 июня (пт) - математика П

    5 июня (пн) - обществознание

    7 июня (ср) - физика, литература

    9 июня (пт) - русский язык

    13 июня (вт) - иностранные языки, биология

    15 июня (чт) - иностранные языки (устн)

    16 июня (пт) - иностранные языки (устн)

    19 июня (пн) - химия, история

    20 июня (вт) - резерв: география, информатика и ИКТ

    21 июня (ср) - резерв: литература, химия, физика, обществознание

    22 июня (чт) - резерв: биология, история иностранные языки

    23 июня (пт) - резерв: иностранные языки (устн)

    28 июня (ср) - резерв: математика Б, математика П

    29 июня (чт) - резерв: русский язык

    1 июля (сб) - резерв: по всем предметам
    Источник
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • Когда школьники будут сдавать ЕГЭ
      Министерство образования и науки утвердило расписание Единого государственного экзамена на 2014 год
    • Дополнительный период сдачи ЕГЭ для выпускников прошлых лет
      Для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не имевших возможности участвовать в ЕГЭ в сроки, установленные для основного периода.
    • ЕГЭ-2013
      Государственная (итоговая) аттестация в 2013 году проводится в форме ЕГЭ для выпускников образовательных учреждений, в том числе для выпускников общеобразовательных учреждений прошлых лет, а также выпускников начального профессионального образования.
    • Минюст утвердил сроки проведения ЕГЭ в 2015 году
      Минюст утвердил сроки проведения ЕГЭ в этом году. Основная волна начнется 25 мая. В этот день выпускники 11 классов сдадут географию и литературу.
    • 18 июня МР Мишкинский район будет праздновать «Сабантуй‑2016
      18 июня МР Мишкинский район будет праздновать «Сабантуй‑2016». Начало в 11.00.
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus