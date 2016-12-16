Опубликовано новое расписание ОГЭ и ЕГЭ 2017

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ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 24 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.В новом проекте расписания, по сравнению с предыдущим от 29.09.2016, изменились дни проведения ЕГЭ по математике и обществознанию.В целом расписание основного периода ЕГЭ-2017, согласно новому проекту, выглядит следующим образом:29 мая (пн) - география, информатика и ИКТ;31 мая (ср) - математика Б2 июня (пт) - математика П5 июня (пн) - обществознание7 июня (ср) - физика, литература9 июня (пт) - русский язык13 июня (вт) - иностранные языки, биология15 июня (чт) - иностранные языки (устн)16 июня (пт) - иностранные языки (устн)19 июня (пн) - химия, история20 июня (вт) - резерв: география, информатика и ИКТ21 июня (ср) - резерв: литература, химия, физика, обществознание22 июня (чт) - резерв: биология, история иностранные языки23 июня (пт) - резерв: иностранные языки (устн)28 июня (ср) - резерв: математика Б, математика П29 июня (чт) - резерв: русский язык1 июля (сб) - резерв: по всем предметам