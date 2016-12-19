Определено минимальное количество баллов ЕГЭ -2017



Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования:



а) по стобалльной системе оценивания:



по русскому языку — 24 балла;



по математике профильного уровня — 27 баллов;



по физике — 36 баллов;



по химии — 36 баллов;



по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) — 40 баллов;



по биологии — 36 баллов;



по истории — 32 балла;



по географии — 37 баллов;



по обществознанию — 42 балла;



по литературе — 32 балла;



по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) — 22 балла;



б) по пятибалльной системе оценивания:



по математике базового уровня — 3 балла (удовлетворительно).



Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вуз на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:



по русскому языку — 36 баллов;



по математике профильного уровня — 27 баллов;



по физике — 36 баллов;



по химии — 36 баллов;



по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) — 40 баллов;



по биологии — 36 баллов;



по истории — 32 балла;



по географии — 37 баллов;



по обществознанию — 42 балла;



по литературе — 32 балла;



по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) — 22 балла.

Источник Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования:а) по стобалльной системе оценивания:по русскому языку — 24 балла;по математике профильного уровня — 27 баллов;по физике — 36 баллов;по химии — 36 баллов;по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) — 40 баллов;по биологии — 36 баллов;по истории — 32 балла;по географии — 37 баллов;по обществознанию — 42 балла;по литературе — 32 балла;по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) — 22 балла;б) по пятибалльной системе оценивания:по математике базового уровня — 3 балла (удовлетворительно).Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вуз на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:по русскому языку — 36 баллов;по математике профильного уровня — 27 баллов;по физике — 36 баллов;по химии — 36 баллов;по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) — 40 баллов;по биологии — 36 баллов;по истории — 32 балла;по географии — 37 баллов;по обществознанию — 42 балла;по литературе — 32 балла;по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) — 22 балла.

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.