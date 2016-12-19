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    Определено минимальное количество баллов ЕГЭ -2017

    slavin 19-12-2016, 15:18193ЕГЭ
    Определено минимальное количество баллов ЕГЭ -2017

    Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования:

    а) по стобалльной системе оценивания:

    по русскому языку — 24 балла;

    по математике профильного уровня — 27 баллов;

    по физике — 36 баллов;

    по химии — 36 баллов;

    по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) — 40 баллов;

    по биологии — 36 баллов;

    по истории — 32 балла;

    по географии — 37 баллов;

    по обществознанию — 42 балла;

    по литературе — 32 балла;

    по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) — 22 балла;

    б) по пятибалльной системе оценивания:

    по математике базового уровня — 3 балла (удовлетворительно).

    Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вуз на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:

    по русскому языку — 36 баллов;

    по математике профильного уровня — 27 баллов;

    по физике — 36 баллов;

    по химии — 36 баллов;

    по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) — 40 баллов;

    по биологии — 36 баллов;

    по истории — 32 балла;

    по географии — 37 баллов;

    по обществознанию — 42 балла;

    по литературе — 32 балла;

    по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) — 22 балла.
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    Метки: ЕГЭ

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