Определено минимальное количество баллов ЕГЭ -2017

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования:
а) по стобалльной системе оценивания:
по русскому языку — 24 балла;
по математике профильного уровня — 27 баллов;
по физике — 36 баллов;
по химии — 36 баллов;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) — 40 баллов;
по биологии — 36 баллов;
по истории — 32 балла;
по географии — 37 баллов;
по обществознанию — 42 балла;
по литературе — 32 балла;
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) — 22 балла;
б) по пятибалльной системе оценивания:
по математике базового уровня — 3 балла (удовлетворительно).
Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вуз на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:
по русскому языку — 36 баллов;
по математике профильного уровня — 27 баллов;
по физике — 36 баллов;
по химии — 36 баллов;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) — 40 баллов;
по биологии — 36 баллов;
по истории — 32 балла;
по географии — 37 баллов;
по обществознанию — 42 балла;
по литературе — 32 балла;
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) — 22 балла.
Метки: ЕГЭ