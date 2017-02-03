Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Башкирия получит 30 миллионов рублей на ЕГЭ

    slavin 3-02-2017, 11:2078ЕГЭ
    Башкирия получит 30 миллионов рублей на ЕГЭ
    Председатель правительства России Дмитрий Медведев накануне подписал постановление, в котором говорится, что Башкирия получит из федерального бюджета субсидию на финансирование мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования.

    Как оказалось, сумма, которую выделят нашей республике, не так уж и мала – 30 миллионов рублей, такие цифры приводит пресс-служба министерства образования республики.

    Эти деньги будут направлены на техническое оборудование пунктов проведения ЕГЭ, повышение квалификации учителей и многое другое.

    Кстати, как пояснили в министерстве, в этом году планируется ввести новые технологии проведения экзамена, например, печать экзаменационных бланков и заданий за 15 минут до экзамена прямо в аудитории в присутствии учеников.
    Источник
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: ЕГЭ

    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus