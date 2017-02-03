Башкирия получит 30 миллионов рублей на ЕГЭ

Как оказалось, сумма, которую выделят нашей республике, не так уж и мала – 30 миллионов рублей, такие цифры приводит пресс-служба министерства образования республики.
Эти деньги будут направлены на техническое оборудование пунктов проведения ЕГЭ, повышение квалификации учителей и многое другое.
Кстати, как пояснили в министерстве, в этом году планируется ввести новые технологии проведения экзамена, например, печать экзаменационных бланков и заданий за 15 минут до экзамена прямо в аудитории в присутствии учеников.
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Метки: ЕГЭ