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    Российские школы массово оборудуют глушилками перед ЕГЭ

    slavin Сегодня, 15:1346ЕГЭ
    Российские школы массово оборудуют глушилками перед ЕГЭ
    В российских школах перед ЕГЭ будут в массовом порядке установлены средства подавления сотовой связи. Это решение принято после совместного заседания трех ведомств — Рособрнадзора, Роскомнадзора и Государственной комиссии по радиочастотам (ГКЧР), подразделения Минсвязи, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в ГКЧР и Рособрнадзоре.

    Глушилки мобильной связи планируется устанавливать только в местах проведения экзаменов. Сообщается, что ранее еще не было случаев массового использования подобной техники.

    С рекомендацией Рособрнадзора об установке блокираторов не согласился Роскомнадзор. Принципиальных возражений у ведомства не имелось, однако там настояли на получении одобрения ГКРЧ.

    В 2012 году подобные меры приняли в школах Приамурского края. Департамент науки и образования Приморья запросил тогда 384 блокиратора связи сетей GSM, DCS, 3G и Wi-Fi для установки в общеобразовательных учреждениях. Закон, запрещающий использование мобильных телефонов при сдаче госэкзаменов, был принят Госдумой в 2011 году.
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