Российские школы массово оборудуют глушилками перед ЕГЭ

Глушилки мобильной связи планируется устанавливать только в местах проведения экзаменов. Сообщается, что ранее еще не было случаев массового использования подобной техники.С рекомендацией Рособрнадзора об установке блокираторов не согласился Роскомнадзор. Принципиальных возражений у ведомства не имелось, однако там настояли на получении одобрения ГКРЧ.В 2012 году подобные меры приняли в школах Приамурского края. Департамент науки и образования Приморья запросил тогда 384 блокиратора связи сетей GSM, DCS, 3G и Wi-Fi для установки в общеобразовательных учреждениях. Закон, запрещающий использование мобильных телефонов при сдаче госэкзаменов, был принят Госдумой в 2011 году.