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    Стали известны точные сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году

    slavin 3-03-2017, 14:50118ЕГЭ
    Стали известны точные сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году
    Стали известны точные сроки проведения единого госэкзамена (ЕГЭ), основного госэкзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2017 году. Расписание утверждено Министерством юстиции РФ.

    Как сообщает Рособрнадзор, экзамены в этом году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

    Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая по 1 июля. Начнутся они с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

    Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одной из этих дисциплин на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период — с 5 по 16 сентября.

    ОГЭ для девятиклассников также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 29 июня, дополнительный (сентябрьский) — с 5 по 22 сентября.

    В 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.
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