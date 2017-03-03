Стали известны точные сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году

Стали известны точные сроки проведения единого госэкзамена (ЕГЭ), основного госэкзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2017 году. Расписание утверждено Министерством юстиции РФ.



Как сообщает Рособрнадзор, экзамены в этом году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).



Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая по 1 июля. Начнутся они с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.



Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одной из этих дисциплин на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период — с 5 по 16 сентября.



ОГЭ для девятиклассников также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 29 июня, дополнительный (сентябрьский) — с 5 по 22 сентября.



В 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.

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