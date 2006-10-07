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    5 ответов Рособрнадзора на самые распространённые вопросы о ЕГЭ-2017

    slavin Вчера, 10:14173ЕГЭ
    5 ответов Рособрнадзора на самые распространённые вопросы о ЕГЭ-2017
    Начальник Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Юлия Егорова и замдиректора Федерального института педагогических измерений Ольга Котова рассказали изданию «Московский комсомолец» о том, что ждёт на ЕГЭ выпускников 2017 года. Они ответили на пять самых волнующих вопросов школьников и их родителей.

    Что делать, если в последний момент стало ясно, что для поступления в вуз нужен экзамен, на который выпускник не записался?



    По мнению экспертов, сделать уже ничего нельзя — добавлять к уже выбранным предметам новые и менять уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот уже поздно. Единственный шанс — «наличие уважительной причины, почему этот экзамен необходим: например, болезнь, командировка или военная служба, — объяснила Егорова. — Тогда добавление предметов осуществляется не позднее чем за две недели до экзамена в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) при наличии причины, подтвержденной документально».

    Что ждет тех, кто не сдаст обязательные экзамены по математике и русскому? Ему дадут аттестат или есть возможность остаться на второй год и сдать ЕГЭ в следующем?



    На второй год в одиннадцатом классе обычно не оставляют, уверяют Егорова и Котова. Если выпускник не сдал один из двух обязательных предметов — русский язык или математику — и не пересдал в резервные сроки, аттестата он не получит. Но есть шанс пересдать экзамен в сентябре. «А если и тогда ребенок потерпит неудачу, злополучный ЕГЭ можно будет снова пересдать в кампанию следующего года. И так до бесконечности: не весной, так осенью, не осенью, так весной», — пишет издание.

    В ЕГЭ по русскому языку уже будет устная часть?



    В этом году — нет, устный экзамен по русскому появится только после 2019. В девятом классе он появится не раньше 2018-го или 2019 года, а потом распространится на одиннадцатый. «В настоящее время разрабатывается модель устной части государственной аттестации по русскому языку. Затем предстоит ее общественно-профессиональное обсуждение. И осенью 2017 года школьники из 15 регионов России в режиме апробации попробуют выполнить разработанные задания, — рассказала Егорова. — По результатам этой апробации Рособрнадзор и Минобрнауки и будут принимать решение о сроках введения устной части. Таким образом, выпускники устную часть в этом году не сдают».

    Как сдать ЕГЭ уже после десятого класса?



    В этом году можно сдать ЕГЭ не после одиннадцатого, а после десятого класса. Главное — чтобы заранее была подана заявка, то есть до 1 февраля. Также для допуска к экзамену десятикласснику требуется подтверждение, что итоговая оценка по выбранному предмету выше «двойки».

    Другая возможность сдать ЕГЭ после десятого класса есть у тех, кто находится на разных видах обучения по индивидуальному плану: семейном дистанционном и так далее. «Если к окончанию десятого класса они освоили весь курс того или иного предмета — например, биологии, прошли промежуточную аттестацию за весь этот курс и получили разрешение педсовета, они также могут сдать ЕГЭ вместе с одиннадцатиклассниками», — объяснили эксперты.

    Можно выпускникам не сдавать ЕГЭ?



    Люди с инвалидностью, дети инвалидов и ученики с ограниченными возможностями могут выбрать не ЕГЭ, а другую форму государственной итоговой аттестации — государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Он также проводится автоматизировано, но не может служить вступительным испытанием в вуз.
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