В Мишкинском районе открыли автомобильную дорогу, соединившую деревни Иликово и Ишимово с республиканской трассой

Глава муниципального района Мишкинский район Рустам Мусин отметил, что дорога в населенные пункты была, действительно, в плачевном состоянии. Поэтому здесь проведен большой объем работ, вложено много средств и труда. Рустам Маратович поблагодарил руководство республики, государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству, Управление дорожного хозяйства РБ, ООО «Корунд», ООО «БашАльянсСтрой» за оказанную помощь и качественную работу, население деревень — за терпение и поддержку.

Об особенностях строительства дороги с асфальтобетонным покрытием рассказал первый заместитель председателя государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Альберт Сулейманов. С теплыми пожеланиями обратился к иликовцам и ишимовцам заместитель руководителя ГКУ Управление дорожного хозяйства РБ Марат Ишмухаметов.



О том, сколько сейчас делается руководством и Правительством республики, администрацией района, чтобы федеральная и региональная помощь доходила до каждого жителя, говорил депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Рустем Мусабиров.

А воодушевленные жители деревень не уставали говорить о том, как долго они ждали дорогу, как рады этому событию.



— Я 20 лет проработала продавцом, — говорит Ольга Андриянова. — Единственным транспортом, на котором можно было привезти товар в весеннюю и осеннюю распутицу, был трактор. Пока довезешь, часть товара приходила в негодность. Дорога была большим испытанием и для пожарных машин, и для машин скорой помощи. Сейчас мы просто счастливы и очень благодарны всем, кто помог нам получить такую роскошь цивилизации.

— Была весенняя распутица, — вспоминает она. — Когда начались схватки, муж побежал к трактористу, поскольку доехать до трассы можно было только на тракторе. Да и то тележку трактора, на которую меня положили, качало, как лодку. Доехать нам не удалось, начались роды, и ребенок родился в дороге. Кое-как потом нас доставили в больницу, малыш был уже весь синий, дорога чуть не стоила ему жизни. Сейчас ему уже 42 года, живет на севере, у самого двое детей. Эту историю у нас знает вся деревня, хотя женщин, которым пришлось рожать в дороге у нас много, ведь раньше деревня была большая, в каждом доме воспитывались по 5–6 детей.

Фирдаус Кадикова

По итогам тендера за работу взялось ООО «Корунд». Средства в размере 146 миллионов рублей были выделены по федеральной программе «Устойчивое развитие села — Российские сельские дороги».На днях, благодаря слаженной, добросовестной работе строителей, проезд по дорожному полотну протяженностью 6 километров и 14 метров, соединяющему населенные пункты с республиканской трассой, был открыт.Несмотря на жгучий мороз и пронизывающий ветер, жители деревень пришли поделиться своей радостью и поблагодарить людей, внесших свой вклад в строительство дороги. Дорогих гостей они встретили хлебом-солью.Почетными грамотами Совета и администрации муниципалитета были награждены генеральный директор ООО «Корунд» Владимир Зубов, директор ООО «БашАльянсСтрой» Александр Родин, которые обратились к жителям деревень со словами поздравлений и благодарности.Благодарственные письма Совета и администрации района были вручены дорожным строителям, которые, несмотря на любые условия погоды, день и ночь трудились на объекте.Эмоционально и трогательно выступили глава администрации сельского поселения Баймурзинский сельсовет Борис Байбулатов и староста деревни Иликово Инга Дигитаева. В знак благодарности за прекрасную дорогу силами участников художественной самодеятельности и работников РДК была подготовлена замечательная концертная программа.К ее словам присоединяется и бывший председатель колхоза имени Мичурина, ныне руководитель КФХ Павел Мазиев:— Раньше дорогами занимались колхозы, но и с тех пор прошло много времени. Каждую весну или осень мы были отрезаны от мира, тяжело было вывозить сельскохозяйственную продукцию, доставлять ГСМ. Дорога дает нам шанс повысить производство, качественно обрабатывать поля, развивать личные подсобные хозяйства. Есть надежда, что в деревни вернется молодежь, появятся новые рабочие места.О том, что дорога имеет большое значение для жителей населенного пункта, здесь знают не понаслышке. Ольга Петрова своего второго ребенка родила в дороге.Деревни раньше и вправду были большие. Люди здесь издавна жили трудолюбивые, активные и сплоченные. Деревня Ишимово дала стране Героя Советского Союза Ишмая Ишкинина, отличившегося в боях за Кёнигсберг в годы Великой Оте- чественной войны. Сейчас в Ишимово проживают 247 человек, а в Иликово — 230. В населенных пунктах еще есть болеющие за малую родину, желающие работать, развивать свое дело люди.Новая дорога — это первый стимул для них. Есть дорога — будут жить и деревни.