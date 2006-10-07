Глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин подвел итоги уходящего года

— Год, действительно, оказался не простым. Он принес немало проблем, требующих быстрых решений, но и хорошего для района было достаточно. Поэтому, думаю, 2016 год для района можем назвать плодотворным.

— Да, кое-какие сдвиги в этом направлении есть. Всего под урожай 2016 года было посеяно 12 829 гектаров зерновых культур, 450 га занял масличный рапс. По району кормовые культуры были посеяны на площади 20 200 га, 1 959 га — картофель и 216 га овощи. Получен хороший урожай кормовых и зерновых культур. Валовой сбор зерна составил 19 762 тонны, средняя урожайность по району — 15,3 центнера с гектара.



Сокращение поголовий крупного, мелкого скота, лошадей, овец не отмечается. Также сохранено поголовье в личных подсобных хозяйствах. Производство молока в сельхозпредприятиях составляет 102 процента к уровню прошлого года. В день по сельхозпредприятиям надой составляет 4,5 тонны. Также отмечаются рост и увеличение валового надоя молока.

— Социальная сфера — это направление, которому мы уделяем особое внимание, потому что благополучие людей, должно быть на первом месте. Благо, в этом вопросе нам на помощь приходит государство, разные программы, реализация которых дает ощутимую помощь. Мы стараемся использовать возможности, предложенные федеральными и республиканскими программами. Завершается строительство второго дома для переселенцев из аварийного жилья, хорошими темпами идет и строительство третьего дома. На этапе завершения строительство трех двухквартирных домов для детей-сирот. В уходящем году был сдан в эксплуатацию детский сад в селе Мишкино на 110 мест, что позволило снять проблему очередности в дошкольные учреждения. Центр паралимпийского спорта — еще один объект, построенный не только для людей с ограниченными возможностями, но и для жителей всего района. В феврале планируем открыть пансионат для ветеранов.



В 2016 году жители 7 деревень получили возможность пользоваться голубым топливом. Продолжается строи- тельство и ремонт дорог. В конце года открыли дорогу Иликово-Ишимово, соединившую эти деревни с республиканской трассой. В общей сложности отремонтировано и построено 36 километров дорог, из них 22 километра — уличных.



Высокими достижениями в своей деятельности радуют нас работники образования и культуры, которые достойно защищают честь района на различных конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, фестивалях, смотрах республиканского, межрегионального, всероссийского уровня.

— В будущем году больше внимания будет уделено газификации района и строительству дорог. Также планируем капитальный ремонт марийского историко-культурного центра.

— В этой сфере тоже есть положительные сдвиги, но хотелось бы, чтобы их было больше. Сейчас доля предпринимательства составляет более 16% от общего дохода бюджета района. 15,9% населения района заняты предпринимательской деятельностью — 340 субъектов малого и среднего производства, занятых во всех сферах экономической деятельности, 6 малых и 53 микропредприятий, 205 индивидуальных предпринимателей, 76 КФХ. На развитие малого и среднего предпринимательства районом ежегодно выделяются субсидии в размере 500 тысяч рублей, из республиканского бюджета — 709,8 тысяч рублей. И гранты начинающим фермерам оставили 4,5 млн. В 2016 году открыли свое дело КФХ «Фатхинурова Р. Ф.» (разведение лошадей) и «Курбангалиев Р. Р.» (производство мясных полуфабрикатов). В районе 5 инвестиционных площадок — для полного цикла по производству молока, свинины, для размещения птицекомплекса, строительства тепличного комплекса и овощехранилища.

— В целом, работу администраций района и сельских поселений можно отметить, как положительную. Возникающие проблемы решаем сообща с главами сельских поселений. Большинство из них люди опытные, но и те, кто начал работать недавно, уже обрели навыки руководства. Обращения граждан рассматриваются как на местах, так и на уровне администрации района,

— Надеемся на дальнейшее развитие сельского хозяйства, приход инвесторов в район. Со своей стороны сделаем все возможное. Есть предварительная договоренность по производству и переработке рапса. Будем развивать и животноводство.



Хочу поздравить всех жителей родного района с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, счастья, удачных начинаний, оптимизма, всех благ!

Фирдаус Кадикова