В селе Мишкино прошло заседание исполкома курултая башкир района

Фирдаус Кадикова

В мероприятии участвовали член Исполнительного комитета МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир», председатель комиссии Исполнительного комитета по развитию территориального общественного самоуправления, земельным отношениям, предпринимательству и туризму Иршат Асылгужин, главный специалист Аппарата Исполнительного комитета МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир», председатель КСП Исполкома МСОО ВКБ Айрат Искандаров, начальник отдела довузовской подготовки Бирского филиала БашГУ, член Исполнительного комитета МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир», руководитель Бирского межрайонного объединения курултаев башкир Винер Ганеев.От имени администрации муниципалитета собравшихся поприветствовала заместитель главы администрации МР Мишкинский район Лариса Александрова. Со словами напутствия и пожеланиями успешной работы обратился имам-мухтасиб мечети «Аниса» Гайнетдин хазрат.— Башкиры по всему миру ищут свои корни, — сказал Иршат Асылгужин. — Сегодня есть для этого возможности, и мы можем не только изучать свою историю, а еще позаботиться о том, что оставляем будущим поколениям. Первоочередной проблемой сегодня является безработица в деревнях. Хотелось бы, чтобы народ участвовал в решении проблем, развивались ТОС и малое предпринимательство. Мишкинский район — родина многих известных людей, и очень отрадно, что здесь делается многое для сохранения языка, культуры и традиций башкирского народа.Руководитель исполкома курултая башкир района Мунир Нурисламов ознакомил с итогами работы за прошлый период. Одним из самых приятных моментов назвал он включение в список номинации «100 имен Башкортостана» имен нескольких уроженцев Мишкинского района.Радует и то, что благодаря проекту партии «Единая Россия» были отремонтированы многие объекты культуры и образования. Жители сел и деревень начали проявлять инициативу и участвовать в разных программах. В Больших Шадах начато строительство мечети, в Кигазытамаково планируется реконструкция здания школы и столовой под музей Шайхзады Бабича и мечети. Калмазановцы нуждаются в ремонте дороги. В общем, проблемы есть, но есть и желание, и возможности их решить.О преподавании башкирского языка в районе рассказала методист отдела образования Светлана Исмагилова. Она отметила, что башкирский язык изучается и как государственный, и как родной язык. Результаты участий в различных конкурсах и олимпиадах показывают, что преподавание башкирского языка в районе идет на должном уровне.Помощь в решении проблем с кадрами по преподаванию башкирского языка предложил Винер Ганеев, который отметил, что в Бирском филиале БГУ можно получить высшее образование и заочно, и дистанционно.О работе ветеранской организации СП Большешадинский сельсовет рассказал ее председатель Финат Фаисханов. Председатель ТОС деревни Кигазытамаково Тамара Зарипова поделилась опытом работы в деревне.Айрат Искандаров подчеркнул — знание родного языка во многом зависит от родителей. Википедия сегодня располагает материалами на башкирском языке, что дает возможность изучения языка и культуры народа. В своем выступлении Айрат Римович отметил, что, к сожалению, башкирский язык включен в список находящихся на грани исчезновения языков, поэтому такие мероприятия очень важны. Также Айрат Искандаров поделился планами по празднованию столетия республики.Заседание исполкома курултая башкир прошло плодотворно — были озвучены проблемы и пути их решения, подведены итоги работы. По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.