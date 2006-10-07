Совет СП Мишкинский сельсовет отчитался о проделанной работе

Фирдаус Кадикова

Глава сельского поселения Рустам Ишмакаев отметил, что прошедший год был наполнен активной, плодотворной работой. Основным направлением деятельности Совета является нормотворческая деятельность — разработка проектов решений, изучение и обсуждение, внесенных на рассмотрение Совета проектов; подготовка замечаний и предложений по ним.В 2016 году Советом сельского поселения рассмотрены и приняты решения по вопросам, связанным с бюджетом сельского поселения; жилищно-коммунального хозяйства; благоустройства.Также были утверждены ряд Положений и Правил. Была отмечена работа постоянных комиссий. Рустам Ишмакаев также подчеркнул:— В основном, каждый из нас живет или же работает на территории своего избирательного округа, и поэтому о проблемах своих избирателей мы знаем не понаслышке. Ведь народ идет, в первую очередь, к нам с надеждой, что мы обязательно поможем им.Депутаты проводят приемы избирателей, рассматривают жалобы и обращения жителей, непосредственно в ходе проведения встреч, собраний решают вопросы избирателей, организации работ по благоустройству территорий, оказывают финансовую помощь при проведении мероприятий. Многое сделано в 2016 году по просьбам избирателей при активном участии депутатов.Например, при долевом участии депутата Юрия Александрова был проведен ремонт дороги по ул. Северная, 60 лет СССР. При участии депутата Дмитрия Ямаева неоднократно проводились собрания жителей улицы Ишкинина по участию в Программе поддержки местных инициатив, отсыпка дорог по улице Школьная. Он принимал участие при проведении собрания жителей улицы Актуганова, при его непосредственном участии был решен вопрос по освещению данной улицы.Депутат Григорий Шамаев также является и председателем ТОС деревни Новоключево. При его активном участии проводятся собрания жителей деревень Новоключево, Кигазытамаково и села Ленинское. Это заслуга Григория Сайнакаевича, что ТОС деревни Новоключево в районном конкурсе занял призовое место. При участии депутата Сергея Попова проводилась отсыпка дороги по улице Больничная.Депутатом Александром Садовским проводилась работа с населением за чистоту и порядок на улице Интернациональная, проведен ямочный ремонт дорог по улицам Дружба и Интернациональная.При участии депутата Альберта Исмагилова проводился ямочный ремонт дорог по улицам Тракторная, Пионерская, отсыпка дорог по улицам Семилетняя и Самойлова.Депутат Азат Ханов участвовал в ямочном ремонте дорог по улицам Яныша Ялкайна, Ленина и Мира, отсыпке дорог по улице Кооперативная.Свой депутатский вклад в ямочный ремонт дорог по улицам Советская, Интернациональная, отсыпку дороги по улице Октябрьская, решение вопроса по уличному освещению улицы Инякская внесла Светлана Минильбаева.Депутаты участвовали на всех собраниях граждан, проводимых митингах, помогали организовывать чаепития, оказывали спонсорскую помощь в проведении праздников «День пожилых людей», «День Победы».В ходе встреч с жителями депутатами, совместно с председателями ТОС были успешно решены многие вопросы по благоустройству территорий.Также Рустам Ишмакаев отчитался о деятельности администрации сельского поселения за прошедший год, обозначил существующие проблемные вопросы и пути их решения.— Исполнение полномочий осуществляются путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовке нормативно-правовых документов, проведения встреч с жителями, осуществления личного приема граждан главой поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений, — сказал он. — Работа администрации сельского поселения осуществлялась во взаимодействии с администрацией района, с депутатами сельского поселения, жителями поселения, индивидуальными предпринимателями, руководителями предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории сельского поселения.При решении основных задач были достигнуты следующие результаты: реализован комплекс мероприятий по улучшению экономической и социальной ситуации на территории поселения; произведен ремонт дорожных полотен, проведены работы в населенных пунктах по уличному освещению; по обеспечению мероприятий пожарной безопасности в границах населенных пунктов; по предоставлению в безвозмездное пользование гражданам земельных участков; сходы граждан, собрания, публичные слушания по различным вопросам местного значения; субботники по благоустройству.За истекший год в администрацию поступило 5 396 письменных обращений, на личном приёме главой сельского поселения принято 175 человек.Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в обращениях граждан поднимались земельные вопросы, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий, инженерного обеспечения индивидуальной застройки сельских населенных пунктов и социального обеспечения населения.Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное и грамотное распоряжение средствами бюджета. Проанализировав цифры, можно сделать вывод, что в целом финансовый год для нас завершился неплохо.Одной из основных задач на 2017 год является обеспечение стабильности доходной базы бюджета, укрепление и наращивание налогового потенциала, привлечение в бюджет дополнительных поступленийВ 2016 году введено в эксплуатацию 3 584 квадратных метра жилья, за счет средств населения построены 44 жилых дома.В рамках реализации Федеральной целевой программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, получили сертификат на строительство жилья 8 семей.Были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в целевых программах и поставлены на учет 27 семей.Большое внимание администрация уделяет работе с семьями.Неблагополучные семьи находятся на постоянном контроле, рассматриваются на советах профилактики, на заседаниях КДН и ЗП (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) и на заседаниях женсовета при администрации Мишкинского сельсовета.Семьи, которые сегодня вызывают тревогу, находятся на особом контроле. С ними проводится профилактическая работа, посещение семей совместно с участковым, с инспектором по делам несовершеннолетних. За 2016 год проведено 7 таких рейдов.Стараемся помогать многодетным и малообеспеченным семьям. Оказывалась помощь по постановке на учет для улучшения жилищных условий. Проводилась разъяснительная работа с родителями по надлежащему исполнению родительских обязанностей, по воспитанию и содержанию детей.В администрации сельского поселения активно ведется работа общественных формирований — женсовет (председатель В. Ускова); совет ветеранов (председатель Х. Гайфуллин).Много внимания уделяется старшему поколению, проводится праздник день Пожилых людей, митинги к 9 мая, 6 жителей сельского поселения отметили 90-, 95-летний юбилей. Всем юбилярам были вручены поздравления от Президента Российской Федерации В. В. Путина и памятные подарки.ООО «Стройпроект» была проделана работа по благоустройству, очистке внутридворовой территории, выполнены работы по частичной замене шифера, работы по замене электропроводки. Произведена замена входных дверей, покраска подъездов.В рамках финансирования капитального ремонта МКД фонда НП «Региональный оператор» ремонт производился в многоквартирном доме по ул. Мира, д. 18 (замена кровли).В районном центре насчитывается 68 улиц с переулками, и в остальных населенных пунктах 31 улица. Таким образом, на территории поселения общая протяжённость дорог — 107 км.Средств местного бюджета на содержание всех муниципальных дорог в исправном состоянии недостаточно, поэтому проводится частичный (ямочный) ремонт автодорог, подсыпка, грейдирование в пределах имеющихся бюджетных средств.Благодаря поступившим средствам из дорожного фонда выполнены работы по асфальтированию участков улиц Спортивная, Пионерская, Тракторная, центральной площади, тротуаров по ул. Ленина, стоянки перед парком «Мать и дитя».ДРСУ и ООО «Стройпроект» проведен ямочный ремонт на улицах Ленина, Мира, Интернациональная, Дружбы, Яныша Ялкайна, Пушкина, Революционная, Пионерская, Тракторная.По просьбам жителей был оборудован заезд в микрорайоне «Дубки» возле больничного леса.Также проведена обсыпка ул. Ленина д. Кигазытамаково, ул. Светлая д. Староваськино.Приобретены и установлены водопропускные трубы на перекрестке улицы Школьная. Проведен капитальный ремонт пешеходных мостов на ул. Ленина, частичный ремонт ул. Безымянная, ул. Пионерская.В целях обеспечения безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки в количестве 37 штук, а также изготовлен проект дорожного движения на автомобильные дороги села Мишкино на сумму 400 тыс. рублей.В 2016 году произведена электрификация микрорайона Западный.Проведена установка уличного освещения на улицах Инякская, Актуганова с. Мишкино, начата установка уличного освещения в селе Ленинское, которую необходимо завершить до апреля этого года.Проведены ремонт и замена фонарей на улицах райцентра.Невозможно обойти стороной вопрос обеспечения водой населения. Водоснабжение населения осуществляет ООО «ПЖКХ Мишкинское» В селе Мишкино подключены к центральному водоснабжению 1 117 абонентов.В 2016 году проведены частичная замена водопровода на ул. Ленина, ул. Яныша Ялкайна, ул. Кооперативная, ремонт на улице Матросова, ул. Казакова, ул. Ленина, ул. Мира и т. д.В остальных населенных пунктах имеются колодцы в частных подворьях.Начиная разговор о благо- устройстве нашего поселения хочется отметить, что была проведена большая работа по благоустройству нашего села и всего поселения в целом.В 2016 году произведены обваловка свалок в д. Новоключево, д. Кигазытамаково, д. Староваськино, с. Ленинское; установка новых изгородей на ул. Матросова д. 57, на ул. Ленина д. 75; частичный ремонт изгородей на новом кладбище, ул. Революционная с. Мишкино, и ул. Трактовая, с. Ленинское; косметический ремонт аншлагов на трассе Бирск-Тастуба-Сатка и многое другое.Много работы проведено в парке «Мать и дитя»: смонтировано освещение, разбиты клумбы, установлены скамейки, две детские площадки, завезены грунт, песок, чернозем, установлена дренажная система.С участием предпринимателей и активных жителей поселения проводили субботники в парке «Мать и дитя», в парке культуры и отдыха, в которых принимали участие и наши депутаты.2017 год объявлен Годом экологии, поэтому работа по благоустройству, озеленению, очистке и санитарному содержанию населенных пунктов будет продолжена.Администрацией сельского поселения ведется постоянная работа по укреплению пожарной безопасности на территории поселения. В целях пожаротушения приобретены мотопомпы в количестве 3-х штук и оборудованы противопожарные водоемы в деревнях Староваськино (2), Кигазытамаково, Новоключево. Была проведена установка пожарных извещателей многодетным семьям.Местное самоуправление невозможно представить без территориального общественного самоуправления, которое у нас организовано и успешно действует в пяти населенных пунктах.Подводя итоги работы сельского поселения за 2016 год необходимо отметить, что в целом они положительные. Не все запланированное удалось осуществить, но результаты достигнутые в 2016 году позволяют продолжить движение к поставленным целям и задачам.В работе заседания принял участие начальник отдела сельского хозяйства администрации района Сергей Шамшияров, который ответил на вопросы депутатов и внес свои предложения. Также с отчетами о проделанной работе выступили государственный инспектор Караидельского межрайонного ОНДиПР по пожарному надзору Д. Газизов, участковый уполномоченный полиции Р. Шаймарданов.В конце заседания были намечены планы на новый год, озвучены задачи и предложены пути их выполнения.