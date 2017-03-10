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    Депутаты Госдумы провели прием населения Мишкинского района

    slavin 10-03-2017, 09:24140Официально , Администрация
    Депутаты Госдумы провели прием населения Мишкинского района Фото: И. ЯХИНА
    В здании администрации района прошли встречи населения с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ Фаритом Ганиевым и Ильдаром Бикбаевым.

    В общем количестве на прием записались семь человек, каждый из которых обратился к депутатам со своей просьбой. В основном, были подняты вопросы общественного значения.

    Например, на приеме у Ильдара Бикбаева педагог дополнительного образования И. Ялаев поднял тему обновления парка гоночных картов и просил содействовать в этом вопросе, у начальника отдела образования МР Мишкинский район С. Александрова вопрос касался строительства новой школы на 320 мест в селе Мишкино, председатель Совета РОО «Собор русских Башкортостана» Т. Коледина ходатайствовала об оказании содействия в строительстве храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Мишкино, глава СП Баймурзинский сельсовет Б. Байбулатов попросил помочь в строительстве социально-культурного комплекса в деревне Лепешкино.

    К Фариту Ганиеву обратился директор ДОДЮТ и Э «Путник» В. Князев по вопросам приобретения транспорта для выезда за пределы района и оружия для проведения занятий по стрельбе с кружковцами, начальник отдела строительства и жизнеобеспечения района В. Шахмадеев поднял вопрос инфраструктуры в новых микрорайонах села Мишкино.

    Личные семейные обстоятельства привели к депутату пенсионера Я. Минилбаева из деревни Русское Байбаково, к которому он отнесся с особым пониманием.

    В течение часа депутаты и их помощники вели прием. Никто из обратившихся не остался без внимания — каждый вопрос был взят на контроль.
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