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    Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации

    slavin 10-03-2017, 10:44203Официально
    Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации
    Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в республике.

    Согласно документу, в целях поддержки молодых семей и повышения рождаемости в Республике Башкортостан с 1 января 2017 года устанавливается единовременная социальная выплата при рождении первого ребенка на приобретение (строительство) жилого помещения или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 300 тысяч рублей. Получить выплату смогут семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и которые признаны в порядке, установленном Правительством республики, нуждающимися в жилом помещении.

    Правительству Башкортостана поручено определить условия, порядок предоставления и использования единовременной социальной выплаты, предусмотрев их действие до 1 января 2019 года, а также определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа.

    Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Главы Республики Башкортостан.
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