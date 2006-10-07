В Мишкино прием граждан провел начальник госинспекции Гостехнадзора РБ

Алена ГРИГОРЬЕВА

На встречу с представителем власти заранее записалось более десяти человек.Пришедшие задавали вопросы о приобретении новой техники, субсидиях на технику, восстановлении удостоверения тракториста-машиниста, обучении и получении удостоверения на снегоход, разрешения на управление специальной техникой после прохождения обу- чения в армии. интересовались, как оформить претензии и акты при поломке узлов агрегатов в период гарантийного срока службы. Шли с вопросами о восстановлении правоустанавливающих документов на технику, спрашивали, имеет ли инспектор остановить транспорт без причины…После приема граждан состоялось выездное совещание в сельском поселении Мавлютовский сельсовет в деревне Татарбаево с участием представителей аграрного сектора района, глав администраций и работников районной инспекции Гостехнадзора. Вели совещание начальник государственной инспекции — главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора РБ Р. Галимов, член общественного совета при Инспекции Гостехнадзора Республики Башкортостан В. Бакиров. Ринат Сахиевич рассказал о работе центрального аппарата Гостехнадзора РБ, озвучил информацию о состоянии техники в сельхозпредпрятиях, остановился на вопросах прохождения техосмотра в частном секторе, организациях и предприятиях. Привел ряд примеров, касающихся защиты прав потребителей, покупающих технику. Подробно остановился на анализе самоходной техники по сельским поселениям нашего района. По количеству и состоянию техники, выявленной после ежегодного проведения технического осмотра, на первом месте находится СП Ирсаевский сельсовет, на втором — СП Новотроицкий, на третьем — СП Большесухоязовский сельсоветы.Самым приятным моментом совещания стало награждение. За своевременную помощь и качественную подготовку техники поднадзорной органам Гостехнадзора, содержание в технически исправном состоянии и активную помощь в работе СП Мавлютовский сельсовет Р. Галимов вручил Благодарственные письма Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ А. Ахматзянову, Р. Асланову, М. Ганиахметову.— Впереди весенне-полевые работы, нагрузка на технику предстоит существенная, поэтому во избежание непредвиденных ситуаций, мы требуем серьезно относиться к проведению техосмотра, тем самым обеспечить безопасность себе и окружающим, — отметил в заключении главный государственный инженер-инспектор.Далее на примере трактора «Беларус» начальник инспекции Гостехнадзора по Мишкинскому району И. Карамов продемонстрировал порядок проведения технического осмотра тракторов и прицепов.Состоялась встреча и с будущими механизаторами — обучающимися агропромышленного колледжа села Мишкино. Начальник Госинспекции посетил кабинеты по техобслуживанию автомобилей и тракторов, ПДД, проверил готовность техники к весенне-полевым работам, особое внимание обратил на проведение ремонта техники и прицепного инвентаря в учебном заведении.