Молодежь — за добрые дела

Венера АГЛЯМОВА

В ходе встречи были подняты вопросы, касающиеся работы совета молодежи в муниципалитетах, их цели и задачи, формы деятельности, кадровые резервы и участие в проектах республиканского и российского уровней.О работе молодежного совета при Совете муниципального района рассказал его председатель И. Чураев. Он сделал подробный отчет о работе молодых парламентариев за прошедший год.Основной костяк районного молодежного движения — это учащиеся школ района и агропромышленного колледжа, так как выпускники, после окончания школы, чтобы получить профессию, уезжают в города. Но молодые парламентарии района делают все, чтобы в свой строй привлечь как можно больше молодежи и сотворить добрые дела.Активно работают члены местного отделения «Молодой гвардии». Об этом свидетельствуют работа тимуровских отрядов, созданных в этом году, и экологические субботники, организовывающиеся регулярно круглый год.В ходе беседы Юлия Фагилевна поведала о работе региональных молодых парламентариев.— В республике насчитывается 63 молодежных совета. Отрадно, что по итогам работы за 2015 год молодежный совет МР Мишкинский район в республике занял первое место, поэтому, думаю, мы с вами будем работать плодотворно, — сказала Ю. Давлетгареева.Она также остановилась на мероприятиях и проектах, проводимых в республиканском и российском масштабах, призвала молодежь активно в них участвовать. Особенно тщательно она остановилась на двух из них — это республиканский тест на тему «История Великой Отечественной войны», которая пройдет 22 апреля, и новом проекте «Виртуальный фронт», призванный обеспечить достоверную информацию о событиях времен Великой Отечественной войны.В конце встречи Юлия Фагилевна ответила на вопросы участников встречи.