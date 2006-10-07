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    Назначен глава Мишкинского района

    slavin Вчера, 14:16401Официально , Администрация
    Назначен глава Мишкинского района Фото: И. ЯХИНА.
    На очередном заседании Совета муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, 28 марта, депутаты большинством голосов назначили Мусина Рустама Маратовича главой администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.

    В конкурсе на эту должность участвовали ещё два кандидата. Вновь назначенный глава администрации будет руководить аппаратом до конца срока полномочий представительного органа — сентября 2020 года.
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