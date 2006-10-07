Назначен глава Мишкинского района

На очередном заседании Совета муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, 28 марта, депутаты большинством голосов назначили Мусина Рустама Маратовича главой администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.



В конкурсе на эту должность участвовали ещё два кандидата. Вновь назначенный глава администрации будет руководить аппаратом до конца срока полномочий представительного органа — сентября 2020 года.

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