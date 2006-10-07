В конкурсе на эту должность участвовали ещё два кандидата. Вновь назначенный глава администрации будет руководить аппаратом до конца срока полномочий представительного органа — сентября 2020 года.
Назначен глава Мишкинского района
В конкурсе на эту должность участвовали ещё два кандидата. Вновь назначенный глава администрации будет руководить аппаратом до конца срока полномочий представительного органа — сентября 2020 года.
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