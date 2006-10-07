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    В Мишкинском районе информационная группа встретилась с жителями трех сельских поселений

    slavin Вчера, 09:12114Официально
    В Мишкинском районе информационная группа встретилась с жителями трех сельских поселений
    Жители СП Большесухоязовский, Мавлютовский и Урьядинский сельсоветы получили возможность задать вопросы членам информационной группы

    Согласно распределению администрации района, информационная группа под руководством заместителя главы администрации по вопросам строительства и жизнеобеспечения Альтафа Хаматдинова посетила деревни Сосновка, Новокарачево, Урьяды. В группу также вошли руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия» по Мишкинскому району Хаматхан Бабичев, депутаты Совета Мишкинского района, представители ЦРБ.

    Каждая встреча начиналась с рассказа Альтафа Ахатовича о деятельности администрации района, социально-экономическом положении муниципалитета, предстоящем паводке. Дороги, газификация, уличное освещение, качество медицинского обслуживания, бродячие собаки — вопросы, которые стали общими для жителей разных сельских поселений района. С волнением говорили люди и о проблемах, возникших из-за присоединения отдела социальной защиты населения к многофункциональному центру. Главы СП отчитались о работе администраций СП, делились проблемами и планами на будущее.

    Главный врач Чураевской участковой больницы Олег Семенов заострил внимание на нехватке кадров для работы в ФАП. Большинство фельдшеров, работающих в деревнях, уже пенсионеры, молодых специалистов, желающих работать в ФАП, нет. Жителями СП Большесухоязовский сельсовет также были подняты вопросы о переводе СДК и школы деревни Большесухоязово на газовое отопление, вывозе навоза из фермы на поля, поскольку запах навоза распространяется на территории деревни Сосновка. Жителям деревни Сосновка было рекомендовано ускорить оформление документов на землю и дома для дальнейшего подключения к газовым сетям.

    В работе информационной группы в деревне Новокарачево участвовали депутат Совета МР Мишкинский район Равиль Алимов, представитель ЦРБ Айрат Гафуров, начальник Мишкинского РЭС Анатолий Перевышин, которые ответили на вопросы жителей деревни. Новокарачевцы обратились с просьбой заменить опоры электрических сетей, ускорить газификацию деревни. В деревне не работает магазин, что является больным вопросом для населения, большую часть которого составляют пенсионеры. Одной из проблем новокарачевцев стало и то, что получатели паевых земель не имеют представления об их местонахождении.

    О проблемах медицинского обслуживания, нехватке медицинских кадров говорил в Урьядах главный врач ЦРБ Ильдар Абзалтдинов. Урьядинцы просили организовать выездные приемы врачей почаще, были заданы вопросы о порядке оформления инвалидности и обеспечении лекарственными средствами.

    Депутат районного Совета Анфир Фатхинуров отчитался о проделанной работе по выполнению наказов избирателей. На обсуждение были вынесены вопросы о газификации клуба деревни Янагушево, о необходимости ремонта дороги Камеево-Урьяды, ямочного ремонта дорог в деревнях Урьяды и Янагушево, завершении газификации деревень Урьяды, Сабаево, Новосафарово, Башбайбаково.

    Глава администрации СП Урьядинский сельсовет Раик Загитов обратился к жителям СП с предложением провести в ближайшее время субботники по благоустройству, призвал содержать свалки в порядке и проводить работы по озеленению населенных пунктов.

    Все вопросы, поднятые на встречах, не остались без ответа — на часть из них были получены ответы сразу, решение других — под контролем членов информационной группы и администрации МР Мишкинский район.
    Фирдаус Кадикова
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    Метки: Большесухоязово, Мавлютово, урьяды

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