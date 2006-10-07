90-летняя жительница села Мишкино Менсыле Исанбаева в свой день рождения получила письмо от Президента РФ В. Путина

Алена ГРИГОРЬЕВА

Менсыле Исанбаева принадлежит к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня.— Вы прожили непростую жизнь. Вы — пример непреодолимого терпения, стойкости, трудолюбия. Хотим пожелать Вам здоровья, еще много лет радоваться жизни, — такими словами приветствовали Менсыле Исанбаеву руководители при вручении открытки от Президента РФ и памятного подарка от администраций муниципального района и сельского поселения.У именинницы на глазах появились слезы. Но, как она призналась, это — слезы радости. Не на каждый день рождения ей приходится получать такие неожиданные подарки.Непростая судьба выпала на долю Менсыле Исанбаевой, многое пришлось повидать ей на жизненном пути. У родителей, жителей деревни Арзаматово, Салмияна и Салипы Саликаевых было восемь детей. Сын Шамидан умер в детстве, Василий и Васинга пропали без вести в Великой Отечественной войне. Ямидан выжил. Дочерям было суждено прожить долгую жизнь. Менсыле (Мечу) была последней. Родилась она 7 сентября 1926 года, но ее записали 7 апреля 1927 года. Когда ей исполнился один год, умер отец. Здоровье его было подорвано в плену в Германии.…Лето выдалось тяжелым. Хотели раскулачить семью Саликаевых, но за них заступились жители деревни. В деревне высохли все колодцы, не было еды. Один сын женился, две дочери вышли замуж. На плечах мамы Менсыле оставались еще два младших сына и две девочки. Дети попрошайничали, мать с утра до вечера была на работе. Изо дня в день становилось все труднее и труднее, чтобы как-то спасти детей, хранительница очага приняла решение — вернуться в родную деревню Нововаськино. Но родственник матери Михаил Шамукаев уговорил ее остаться в деревне Марий Олык. Менсыле Салмияновна пошла в школу. Проучилась она до 12 лет.— В пятом классе опоздали с заготовкой дров. В делах пролетели три недели, идти в школу было стыдно. И не пошла, — с горестью вспоминает Менсыле Исанбаева.Но, как бы трудно ни было, она справилась со всеми тяготами. Много лет отдала коллективному труду, проработала в колхозе имени Крупской. Встретила свою вторую половину. Менсыле Исанбаева со своим мужем Эшале Ижбулдиновичем вырастили 5 детей. Сейчас живет она со своей дочерью Зинаидой. Радуют бабушку 12 внуков и 15 правнуков.