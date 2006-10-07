Глава Башкирии рассказал о планах сноса «хрущёвок»

- Знаете, ещё лет пять назад обсуждали с городскими властями насущные проблемы и я говорил: «А не замахнуться ли нам вообще на тему «хрущёвок»?».Потому что я сам почти 20 лет прожил в «хрущёвке» на пятом этаже и знаю, что это такое. Дети у меня были маленькие: в одной руке – коляска, в другой – ребёнок, и с пятого этажа сначала вниз, потом наверх. Гости пожилые не могли подняться. В общем, все радости «хрущёвок» я знаю очень хорошо: и теплоизоляция, и шумоизоляция, и крыша была плохая. Всё было.На самом деле, конечно, вопрос назрел. Но решить его – страшно дорого. Думаю, что потихоньку-полегоньку начинать тему сноса древних пятиэтажек конца 1950-х – начала 1960-х годов нужно и можно. У нас бывают гости, говорят: «Покажите Уфу». Мы едем по проспекту Октября: «Ну да, да» – и всё, никаких эмоций. Привозим в центральную часть города – здесь нравится. Здесь и старина, и памятники, панорама, и виды. Поэтому всё-таки к этой теме надо подступаться.Поддерживаю, что нужно «хрущёвки» сносить. Поддерживаю, что наши жители заслуживают хорошего, комфортабельного, современного жилья, оборудованного лифтами, пандусами для инвалидов и всем необходимым набором для комфортной, хорошей жизни.Если проявим характер и определённую смелость, может быть, даже и посмотрим по паре-тройке объектов. А потом, глядишь, начнёт колесо крутиться, и какой-то масштаб эта программа приобретёт. Хорошо, если бы нас поддержали федералы, как поддерживают в сносе аварийного и ветхого жилья. Тоже очень сложная тема, но она решается. Вопрос «хрущёвок», думаю, тоже решится.