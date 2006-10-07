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    Рустэм Хамитов: «Республика чувствует себя надежно»

    slavin Вчера, 12:2272Официально
    Рустэм Хамитов: «Республика чувствует себя надежно»
    Прямую линию общения с населением на республиканских телеканалах начал Глава РБ Рустэм Хамитов. Он считает, что «республика – это крепкий, сильный регион РФ».

    - Меньше всего хотелось бы говорить о цифрах, тоннах или километрах. Но движение вперед идет. Поработали неплохо, рост 2-3 % по сравнению с первым кварталом 2016 года. Растут налоговые доходы, на 15 %. Неплохо обстоят дела с инвестициями. Плюс 4 %, это лучшие цифры по ПФО, где у нас неслабые соседи. Все это дает уверенность. Республика чувствует себя надежно. Это не хвастовство, а констатация фактов, - начал Рустэм Хамитов.

    Отметим, что за неделю на горячую линию главы региона поступило более 9 тыс. вопросов.     
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