СМИ должны быть правдивыми, но разумными

Рустэм Хамитов подчеркнул, что печать сегодня испытывает трудные времена. Если тиражи в доэлектронную эпоху составляли до 150 тысяч экземпляров в день, то сейчас они редко достигают 15 тысяч. Нашим газетам надо помогать, признался Глава, что мы и делаем.Хамитов видит нашу муниципальную печать, как разумную, добрую, которая занимается воспитанием.Зашел разговор о том, что надо заниматься нашей молодежью. Глава республики коснулся вопроса о том, что в Госдуму внесено предложение, чтобы ограничить доступ детей до 14 лет к социальным сетям. Я не знаю, можно ли это сделать, признался Рустэм Хамитов. Но точно знаю, что надо создавать в интернете умные, добрые сайты для нашей молодежи. Как это сделать, я не знаю. Добро всегда дорого стоит, а зло можно найти просто и без усилий. Надо думать, как в этой конкурентной борьбе наших мальчишек и девчонок отвлекать от дурного.В последнее время про России прокатилась волна суицидов, и к этому имели прямое отношение некоторые группы в социальных сетях. Вот к этому доступ должен быть запрещен однозначно! Мы не имеем права калечить души подрастающего поколения.Коснулся Глава республики и дезинформации в обществе. Порой под видом оппозиции политтехнологические структуры сеют ложь, заставляют людей бояться. На каждый роток не накинешь платок, заметил Глава Башкортостана. Понятно, что идет борьба за власть, за влияние, наша страна испытывает мощное противодействие из-за рубежа. Мы не имеем права равнодушно на это смотреть. Идет борьба за умы, борьба идеологий. Я всегда выступал за равномыслие, подчеркнул Рустэм Хамитов. Но когда оно превращается в сведение счета, в политическую борьбу, когда это сопровождается ложью, это требует существенных правоприменительных практик.