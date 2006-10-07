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    Глава региона считает, что Уфа «в довольно сложной экономической ситуации»

    slavin Вчера, 12:30102Официально
    Глава региона считает, что Уфа «в довольно сложной экономической ситуации»
    Поводом стал вопрос про состояние дорог и январский «снежный коллапс», прозвучавший на «прямой линии» главы региона. Рустэм Хамитов перечислил «несколько причин» городских проблем, первая из которых – закредитованность Уфы, вторая – «критическое» сближение городских властей с крупным бизнесом.

    «Уфа сегодня находится в довольно сложной экономической ситуации, об этом мало кто знает, – рассказал глава Башкирии. – У города большие долги. Есть даже неоплаченные работы, которые выполнены по благоустройству, наведению порядка. Эта тема является животрепещущей во всех смыслах».

    Известно, что кредитная нагрузка муниципалитета считается довольно крупной (речь идет, прежде всего, о банковских кредитах), но городские власти оценивают ситуацию с оптимизмом. В феврале, отвечая на вопрос РБК-Уфа, глава горсовета Валерий Трофимов рассказал, что горсовет отслеживает размер задолженности, и, по мнению депутатов, он не увеличивается, даже если привлекаются новые кредиты: «значит, будут закрываться старые, менее выгодные». Сегодня кредиторская задолженность Уфы составляет около 10 млрд рублей. Администрация Уфы считает, что это нормальная ситуация для «стратегии развития, а не выживания».
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