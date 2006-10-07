Глава администрации Мишкинского района обсудил проблемы ветеранов

Алена ГРИГОРЬЕВА

В этот день на встречу пришел уважаемый житель села, ветеран Великой Отечественной войны Ш. Сабирзянов. Старожил села Мишкино попросил содействия в капитальном ремонте жилья. Его просьба была взята на особый контроль.У жительницы деревни Изимарино своя проблема — она просит оказать помощь в приобретении слухового аппарата. Супруга ветерана боевых действий обратилась с просьбой о получении сертификата на улучшение жилищных условий …По всем вопросам главой администрации Мишкинского района Р. Мусиным были даны разъяснения и рекомендации по решению возникших проблем.