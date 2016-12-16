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    За помощью в «03»

    slavin 16-12-2016, 15:13406Общество, Происшествия
    За помощью в «03»
    • Несколько дней тому назад поступил сигнал из Бирской центральной больницы о том, что во дворе собственного дома упала жительница села Чураево, которая впоследствии была вынуждена обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение.

    • 27 ноября гражданин Б., доставленный с алкогольным отравлением, не получив до конца лечение, то ли испугавшись уколов, то ли еще по какой-то другой причине, спокойно ушел домой.

    • 4 декабря возле деревни Озерки случилось ДТП. Пострадал ребенок. Он доставлен в центральную районную больницу.
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