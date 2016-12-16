Пришла «белка» с ножом

В один из дней в дежурную часть отдела МВД по Мишкинскому району от жительницы села Мишкино поступил тревожный звонок. Буйный муж решил показать кто в доме хозяин. Нанес супруге телесные повреждения, устроил дома скандал.



• На следующий день звонок был от мужчины из села Чураево. Он сообщил, что на него в его доме, якобы, напали двое мужчин, вооруженных ножами. По счастливой случайности он сумел убежать. Факт не подтвердился. Гражданин дружит с «зеленым змием», вот ему и почудилось.



• В период проведения операции «Алкоголь» в одном из частных магазинов деревни Большесухоязово был зафиксирован факт продажи бутылки водки объемом 0,5 литра без соответствующих документов.



• В первый день зимы в дежурную часть отдела поступило сообщение от жителя села Мишкино о том, что на территории автовокзала лежит пьяный мужчина. Видимо он до этого изрядно «принял за воротник».



• В этот день за появление в нетрезвом виде в общественных местах составлены 4 административных протокола.



• 2 декабря произошла трагедия в деревне Тынбаево. Поступило телефонное сообщение о том, что в 9 утра обнаружен окоченевший труп женщины, 1980 года рождения.



• В этот же день принят вызов с просьбой о помощи. Гражданка, 1988 года рождения, из деревни Староваськино сообщила, что ее муж скандалит и чуть не ударил ребенка.



• Буквально через 45 минут из деревни Сабаево от гражданки В., 1948 года рождения, поступил сигнал о том, что ее сын скандалит дома, сломал дверь и поджег скатерть.



• Третьего числа в одной из семей села Мишкино произошла семейная ссора. Сожитель угрожал расправой гражданке В.

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