У главы крестьянского (фермерского) хозяйства А. Чечулина из села Новотроицкое самая большая пасека в округе

Алена ГРИГОРЬЕВА

— В моем детстве, да и сейчас, трудно представить домашний быт без меда. Янтарный мед, теплый хлеб из печки, молоко и чай с ним являются главными компонентами деревенского стола. Мед — это один из лекарственных препаратов в народной медицине, кладезь витаминов для восстановления жизненной энергии, — рассказывает Александр Андреевич. — Данный вид народного промысла в нашей семье передается из поколения в поколение. Пчеловодством занимались мой дед и прадед. Отец, хоть и был кузнецом, но производство медовой продукции было его любимым занятием. Будучи еще мальчиком меня оставляли сторожить пчел. Рой вышел, я бегу к бате. Помню, тогда и букву «р» не мог выговаривать. Все кричал: «Ой, ой пошел». Отец понимал с полуслова. Занимается пчеловодством и брат Владимир, но он больше для себя.90-е годы выдались для россиян тяжелыми. Не обошла эта участь и Александра Чечулина. Вернувшись со службы в армии, он десять лет прожил в Нефтекамске. Был в то время уже женат, имел свое жилье. Трудился водителем в механизированной колонне связи, вырос до бригадира, нередко исполнял обязанности мастера… Но… Как он признался, никак не смог привыкнуть к городской суете. Супруги Чечулины переехали жить в родной район. Правда, и здесь, ветры лже-перемен надломили совхоз «Рефандинский», в крупнейшем хозяйстве района не стало ни скота, ни техники, ни перспективы.— То ли город меня не принял, то ли я не смог ужиться. После нескольких лет жизни в городе, я понял, что надо возвращаться к истокам, к земле, которая обогреет и не даст потеряться. Тогда воздух сельской свободы, действительно, манил многих из города. Мечта об открытии своего хозяйства прочно засела в голове, — улыбается мой собеседник.Но, как говорится, что не делается, все — к лучшему. Так и случилось в отношении Александра Андреевича. Человек, все свое детство отдавший родному краю, прикипевший душой к земле, не растерялся, устроился на любимую работу помощником пчеловода к Михаилу Аксенову. Благо, навыки имелись.В 1993 году он воплотил задуманное в жизнь, оформил свое крестьянское (фермерское) хозяйство, построил пасеку. Довел поголовье до нескольких десятков семей. Сначала заимел мечту накачать три трехлитровые банки меда, потом десять… Когда стало получаться, радости не было предела. Поставил цель получить десять фляг. Достиг и ее. Раньше мед большим спросом не пользовался. Получил урожай, надо куда-то реализовать. А некуда. Начал искать точки сбыта. В одном хозяйстве встретил хорошего товарища, ему нечем было платить рабочим. Вот и решились на бартер. Поменял мед на трактор. Без техники тоже дело вперед не двигается. Пригодился и он в хозяйстве. Много меда отдавал под «честное слово» в долг. Появился у Александра Андреевича интерес к рынку, стали появляться свои клиенты. Нынче, конечно, и масштабы пошире, отстроены домики, обширный омшаник, склады, и объемы продукции ощутимые, и база отлажена — от различных станков и дизельной электростанции. Но путь этот был тернистым.— С чего начинал? С нескольких роев, пойманных в лесу. С миллиона бумажек и громадья инстанций, которые следовало пройти, чтобы зарегистрироваться, оформить землю под пасеку, да под личное подсобное хозяйство. В кармане не было ни копейки денег, выручало хозяйство. С супругой Тамарой Александровной держали по три коровы, около 30 овцематок, 20 поросят. Не знаю, откуда брали силы? Все вырученные деньги уходили на пасеку. Все время пропадал в лесу, собирал бродячие рои. Довел до десяти пчелосемей. Была мечта — до ста, но потом и сам не понял, довел до пятисот, сегодня имею чуть больше четырехсот. Не скрою, было трудно, брали ссуды, которые надо было возвращать. Большой подмогой стала государственная поддержка. На полученные деньги смог закупить оборудование: две медогонки, фляги, утеплители… Каждый год медосбор бывает разным. В последние два года урожай не радует. Прошедший год выдался дождливым, что крайне неблагоприятно сказалось на производстве меда. Нынче, вроде бы пчелы работали, жужжали, но результат не радует, меда было мало. Мы, пчеловоды, не раз размышляли над нависшей над нами проблемой — нынче растения мало выделяли нектар, — продолжает беседу пчеловод.В этом году 23 октября Чечулины убрали ульи в омшаник. Два раза в неделю хозяин наведывается на пасеку проведать своих питомцев. Что ни день за ними нужен уход и присмотр. Пасека находится далеко в лесу, пешком не дойдешь. Выручает Александра Андреевича снегоход.Все бы хорошо. Бывает иногда приходят на пасеку куницы и медведи. По словам пчеловода, куница много вреда не приносит. С ними проще, от них ущерб минимальный. А вот от медведя жди беды. За время работы они «взяли» дань — разрушили чуть больше ста ульев. Хозяин леса начинает обхаживать свои владения с середины сентября по октябрь. Пока не ляжет в спячку. Природа делает свое дело. Для мохнатого — это необходимость, ему надо накопить жир, а в меде — все нужные микроэлементы. От этой напасти испробовал Александр Андреевич много вариантов. Помогало, но временно. Сейчас стало проще. Купил электроизгородь для защиты пасеки от медведей. Два сезона стоит, не трогали.Немаловажное значение в зимовке пчел имеет подготовка пасечного инвентаря, который способствует успешному медосбору в будущем году. Александр Андреевич оборудовал дома мастерскую, деревообрабатывающий станок зимой не замолкает по 2–3 часа в день.— Рамки делаю сам, вощину покупаю, часть ульев также покупал. То, что прослужило один срок, имею ввиду старые улья, простоят еще два, замены частой не требуют. Они насквозь пропитаны прополисом, который является своего рода антисептиком. Пчелы требуют ухода. Обязательное условие их содержания — защита и профилактика от опасных заболеваний варратоза, аскосфероза, нозематоза. Мероприятия по профилактике и лечению надо начинать как можно раньше, если в улье замечены больные особи. Профилактические меры начинаю с ранней весны и провожу до поздней осени, — делится секретами пчеловод. Запустишь с уходом, подкормкой, лечением — вымрет пасека.Ухаживать за пчелами помогают родственники, близкие. Супруга Тамара Александровна — первый помощник. Александр Андреевич едет по делам в район, так все хозяйство ложится на ее хрупкие плечи. Она и обед готовит, и пчел смотрит… Летом в период роения, на другой пасеке, что недалеко от дома за огородом, обязанности по ловле роев возложены на нее.— В первый год было страшно, приставив к дереву лестницу, держа дымарь, собирать рой. Теперь привыкла, — вспоминает Тамара Александровна.Несмотря на, казалось бы, суровую внешность, Александр Андреевич человек открытый. А уж, с супругой, считает, ему просто повезло. Тамара Александровна, его во всем поддерживает. Были в этой семье трудные времена, но ее понимание и поддержка помогли пережить эти лихолетья и невзгоды. Вырастили двух дочерей-красавиц Настю и Оксану. Сейчас к Чечулиным летом в гости приезжают внуки из города. Их у них пятеро, четыре внука и внучка. Но пока они не «горят» желанием находиться на пасеке, уж больно комары там кусачие!Пчеловод за столько лет уже привык к напасти кровососов. По словам, Александра Андреевича, на пасеке летом благодать, красота. Недалеко пруд, сделанный своими руками, размером с деревенский огород. Раньше это место было сплошь покрыто мхом, заросшее мелкими кустарниками. Чистили водоем сами. Тонны и тонны переплетенных корней, несколько слоев озерной растительности вывезли. Это сейчас там и караси водятся, и птицы водоплавающие на отдых садятся. А лесная дорога, по которой добираешься до пчелиного царства, напоминает тропинку в сказочный лес…