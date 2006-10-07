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    В Йошкар-Оле прошли Марийский форум и осенняя сессия Всемарийского Совета (Мер Канаш)

    slavin Вчера, 14:24316Общество, Культура
    В Йошкар-Оле прошли Марийский форум и осенняя сессия Всемарийского Совета (Мер Канаш)
    В мероприятиях приняли более ста активистов, в том числе марийские лидеры со всех районов Республики Марий Эл, а также регионов, где компактно проживает народ мари — Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Кировская, Нижегородская, Свердловская области, Югра. Мишкинский район в осенней сессии представляли С. Александров, С. Новиков и А. Ибулаев.

    В первый день Марийского форума состоялась конференция на тему «Будущее народа мари: взгляд марийской молодежи». О своих проектах рассказали лидеры молодежных общественных объединений. От АНО «Культурно-информационный центр «Интеллектуал» выступили руководитель организации Э. Куклина, активисты А. Васильева и А. Галиева. С работой общества межкультурных связей «ВийАр» познакомил председатель организации Н. Любимов. А. Мишаков и его команда говорили о деятельности Молодежной инициативной группы. В развитии молодежных проектов активно участвует Республиканский центр марийской культуры. Об этом рассказали сотрудники Центра Л. Кошкина и А. Чемышев.

    В обсуждение вопроса включилась активная молодежь с различных районов республики и регионов страны: из Звениговского района — РМЭ А. Мартынов, Башкортостана — А. Ибулаев, Татарстана — А. Таныгина и другие. А. Ибулаевым был сделан доклад о работе историко-культурного центра.

    В рамках конференции также были презентованы новые проекты. Например, «Интернет-портал «Изучаем марийский язык» — www.tynem.mari-arslan.ru, сборник основных документов «Нормативно-правовая основа языковой политики в Республике Марий Эл».

    Участников форума пригласили на вечер, посвященный Дню марийской письменности. На следующий день члены Всемарийского совета провели III пленум Мер Канаш, где обсуждались вопросы по деятельности Всемарийского совета в 2016 году. Об этом подробно рассказал в своем докладе Марий Оньыжа Эдуард Александров. Руководители комиссий, созданных при Всемарийском совете познакомили с планами своей работы. Отдельно шла речь о мероприятиях, приуроченных к 100-летию проведения I Съезда народа мари.
    А. Ибулаев
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