Совет женщин Мишкинского района победил в республиканском конкурсе «Копилка семейного здоровья»

Фирдаус Кадикова

— Мы отправили видеофильм, в создании которого приняла участие главный библиотекарь Сосновской сельской библиотеки Светлана Владимирова, — говорит председатель Совета женщин Мишкинского района Татьяна Кондогина. — На итоговом семинаре наша работа получила хорошую оценку. После подведения итогов нас объявили победителями в номинации «За работу по пропаганде здорового образа жизни и активного досуга».Диплом за первое место нам вручила председатель Союза женщин РБ Рашида Султанова.Мероприятие было организовано на высоком уровне — мы получили хорошую возможность обменяться опытом работы и привлечь внимание общественности к нашим задачам, среди которых привлечение внимания общественности к слагаемым здоровья, поддержка семейных традиций, передающихся из поколения в поколение, в области формирования культуры здоровья, повышение мотивации Советов женщин и Советов отцов к участию в пропаганде здорового образа жизни, формирование общественного мнения о приоритетной роли семьи в формировании здорового образа жизни как необходимого условия развития человека.