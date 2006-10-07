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    Совет женщин Мишкинского района победил в республиканском конкурсе «Копилка семейного здоровья»

    slavin Вчера, 14:26178Общество
    Совет женщин Мишкинского района победил в республиканском конкурсе «Копилка семейного здоровья»
    Конкурс, организованный Союзом женщин Республики Башкортостан, проводился с целью поддержки, развития и пропаганды лучших традиций семейного здорового образа жизни. В нем приняли участие Советы женщин и Советы отцов Башкортостана. По условиям конкурса было необходимо подать заявку на участие и представить видеофильм (слайд-фильм, альбом с информацией и фотографиями).

    — Мы отправили видеофильм, в создании которого приняла участие главный библиотекарь Сосновской сельской библиотеки Светлана Владимирова, — говорит председатель Совета женщин Мишкинского района Татьяна Кондогина. — На итоговом семинаре наша работа получила хорошую оценку. После подведения итогов нас объявили победителями в номинации «За работу по пропаганде здорового образа жизни и активного досуга».

    Диплом за первое место нам вручила председатель Союза женщин РБ Рашида Султанова.

    Мероприятие было организовано на высоком уровне — мы получили хорошую возможность обменяться опытом работы и привлечь внимание общественности к нашим задачам, среди которых привлечение внимания общественности к слагаемым здоровья, поддержка семейных традиций, передающихся из поколения в поколение, в области формирования культуры здоровья, повышение мотивации Советов женщин и Советов отцов к участию в пропаганде здорового образа жизни, формирование общественного мнения о приоритетной роли семьи в формировании здорового образа жизни как необходимого условия развития человека.
    Фирдаус Кадикова
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