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    В Мишкинском районе открылась новая подъездная дорога

    slavin Сегодня, 12:17248Общество
    В Мишкинском районе открылась новая подъездная дорога
    В Башкирии введена в эксплуатацию новая подъездная дорога. Официальное открытие состоялось вчера в Мишкинском районе.Новая дорога ведет к деревням Иликово и Ишимово.

    Ее протяженность составляет 6 километров. Строительство обошлось в 141 млн рублей. Деньги были выделены за счет федеральной программы «Устойчивое развитие села - Российские сельские дороги. Как уточнили в Госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству, подъездная дорога была необходима для обеспечения транспортной связи деревень с районным центром, пристанью и столицей республики.Добавим, что в этом году в республике было построено 8 подъездных дорог. В 2017 году работа будет продолжена, дороги появятся еще в 4 населенных пунктах.
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    Метки: Ишимово, Иликово

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