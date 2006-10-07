В Мишкинском районе открылась новая подъездная дорога

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Ее протяженность составляет 6 километров. Строительство обошлось в 141 млн рублей. Деньги были выделены за счет федеральной программы «Устойчивое развитие села - Российские сельские дороги. Как уточнили в Госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству, подъездная дорога была необходима для обеспечения транспортной связи деревень с районным центром, пристанью и столицей республики.Добавим, что в этом году в республике было построено 8 подъездных дорог. В 2017 году работа будет продолжена, дороги появятся еще в 4 населенных пунктах.