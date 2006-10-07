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    Совет да любовь: Юрий Аймурзин и Людмила Асмаева

    slavin Сегодня, 14:3592Общество
    Совет да любовь: Юрий Аймурзин и Людмила Асмаева
    Знакомство мишкинца Юрия Аймурзина и Людмилы Асмаевой из Новоакбулатово состоялось осенью 2014 года в социальной сети.

    За время виртуального общения Юрий и Людмила поняли, что жить не могут друг без друга. Приняв ответственное решение создать семью, любящая пара подала заявление в ЗАГС. И вот двух сердец одно решение свершилось — 16 декабря 2016 года на безымянных пальцах новобрачных засияли обручальные кольца — символ их любви и верности.
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