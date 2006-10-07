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    Совет да любовь: Дильфар и Эльвира Фазлиевы

    slavin Сегодня, 14:3661Общество
    Совет да любовь: Дильфар и Эльвира Фазлиевы
    Судьбоносная встреча молодых людей произошла в январе прошлого года, когда Эльвира Фатхинурова приехала к тете в деревню Татарбаево Мишкинского района.

    Обаятельная гостья из деревни Амирово Аскинского района покорила татарбаевца Дильфара Фазлиева своей целеустремленностью и оптимизмом. Молодой человек начал ухаживать за жизнерадостной девушкой, и был счастлив, что она ответила ему взаимностью.
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