Совет да любовь: Дильфар и Эльвира Фазлиевы

Судьбоносная встреча молодых людей произошла в январе прошлого года, когда Эльвира Фатхинурова приехала к тете в деревню Татарбаево Мишкинского района.



Обаятельная гостья из деревни Амирово Аскинского района покорила татарбаевца Дильфара Фазлиева своей целеустремленностью и оптимизмом. Молодой человек начал ухаживать за жизнерадостной девушкой, и был счастлив, что она ответила ему взаимностью.

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