Обаятельная гостья из деревни Амирово Аскинского района покорила татарбаевца Дильфара Фазлиева своей целеустремленностью и оптимизмом. Молодой человек начал ухаживать за жизнерадостной девушкой, и был счастлив, что она ответила ему взаимностью.
Совет да любовь: Дильфар и Эльвира Фазлиевы
Обаятельная гостья из деревни Амирово Аскинского района покорила татарбаевца Дильфара Фазлиева своей целеустремленностью и оптимизмом. Молодой человек начал ухаживать за жизнерадостной девушкой, и был счастлив, что она ответила ему взаимностью.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.