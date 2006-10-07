«ГТО — путь к здоровью»

В «Визитке», тема которой «ГТО все возрасты покорны» - высокие баллы набрали молодые люди из команды «Мы все в кредите». Зрелищностью отличились и девчата из команды «Без изъяна».



В «Музыкальном задании» команда «Мы все в кредите» не снизила планку — набрала одни шестерки.

«Конфеты Аленка с перцем помогут вам узнать, матерится ли ваш ребенок. Девушки, перед тем, как искать рыцаря, попробуйте сделать из себя принцессу — лошади у рыцарей уже есть».



Также зал узнал новость о том, что жительница деревни Ирсаево вышла замуж за механика и родила шестерню. А мастер на все руки женился на больной на всю голову… Теперь дурная голова рукам покоя не дает.

… Согласно итоговому протоколу в районной игре КВН победу одержала команда «Мы все в кредите». Она завоевала Гран-при «Самая лучшая команда Клуба Веселых и Нахочивых». Хочется отметить и группу поддержки этих игроков. В течение всей игры они поддерживали свою команду звонкими кричалками и яркими плакатами.



Первое место у КВН-щиков «Без иъяна». Второе — у команды «Пятый километр». Третье место досталось «МАК».

Светлана ТОЙМУРЗИНА

Показать свое остроумие вызвались четыре команды «МАК» (Агропромышленный колледж), «Без изъяна» (школа № 2 райцентра), «Пятый километр» (Новотроицкий сельсовет), «Мы все в кредите» (рабочая молодежь села Мишкино).Ставшая традиционной в районе игра была организована комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации МР Мишкинский район, отделами образования и культуры в целях развития движения КВН среди рабочей молодежи, создания условий для реализации и развития творческого потенциала молодежи посредством игр КВН.После напутственных слов и пожеланий, которые произнес председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Роман Ямаев, началось веселье. Жюри оценивало игру КВН-щиков по шестибальной системе.Захватывающе прошел и третий конкурс — «Биатлон». В зале не смолкал смех. КВН-щики на суд жюри представляли по три шутки по кругу (на выбывание по одной команде).«Биатлонист» Василий Кутлуметов посоветовал зрителям:В задании «СТЭМ», тема которой «В здоровом теле — здоровый дух», лидерами вновь стала команда «Мы все в кредите». Мишкинские ребята показали забавный случай, произошедший в спортлагере, где собралась трудовая молодежь.В торжественной обстановке состоялось награждение команд. Были отмечены и победители в номинациях. «Лучшим игроком КВН» стал Эдуард Агеев («Мы все в кредите»). Номинацией «Лучшая женская роль» отмечена юмористка из села Новотроицкое Алена Чечулина. Грамотой «За обаяние и артистизм» награжден Алексей Айметов («МАК»).