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    В Мишкино продолжается строительство третьего многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья

    slavin Сегодня, 14:4257Общество, ЖКХ
    В Мишкино продолжается строительство третьего многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья
    Действующая в последние годы программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда позволила существенно изменить жизнь мишкинцев и вид самого села.

    За короткий срок один за другим были подняты два многоквартирных дома по улице Юбилейная, и вот уже идет строительство третьего дома по улице Ленина.

    — Сдачей этого дома действующая первая программа по переселению жителей из ветхого жилья закрывается, — говорит главный специалист по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства администрации района Емельян Семенов. — Но в дальнейшем эта работа будет продолжена уже по другой программе, об этом не раз говорил и Глава республики Рустэм Хамитов. Поэтому мы уже готовим список ветхих многоквартирных домов для включения в программу.

    Завершение строительства третьего дома планируется на август 2017 года, а в сентябре люди смогут заселиться в новые благоустроенные квартиры. Ключи от семнадцати квартир получат переселенцы из аварийного жилья, а еще от семи — дети-сироты. Дом будет канализирован, в нем все будет электрическое — отопление, плиты для приготовления пищи и водонагреватели.

    — Сейчас мы заняты кладкой кирпича на третьем этаже, — говорит мастер участка Валерий Минилбаев. — Здесь работают 16 человек, в сроки мы укладываемся. Строительными материалами полностью обеспечены. Как только температура на улице поднимется до –10 градусов, начнем ставить окна на первом этаже. С наступлением теплых дней приступим к отделочным работам.

    — Хотелось бы добавить, — продолжает Емельян Иванович, — что по программе обеспечения жильем детей-сирот строятся три двухквартирных дома по улице Трактовая. Там работы уже на стадии завершения — в январе 2017 года объект будет сдан. В прошлом году 12 детей-сирот были обеспечены жильем, в текущем году жилье сейчас получает второй человек, буквально через месяц шесть детей-сирот получат ключи от квартир в новых домах. В общей сложности в 2017 году 13 детей-сирот будут обеспечены жильем.
    Фирдаус Кадикова
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