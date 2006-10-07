Дружба, родившая Гимн

Зал с замиранием сердца внимал его откровениям, посыл его творчества был направлен юному поколению, то есть нам, молодым слушателям. Вот тогда-то и произошла судьбоносная встреча актера, уже признанного поэта Василия Горохова и десятиклассника — будущего драматурга и народного писателя Башкортостана Флорида Булякова, впоследствии перешедшая в дружбу двух талантливых, одаренных личностей.

Прошло время, в один из приездов два друга прогуливались вдоль Иняка, был теплый летний день, настроение у обоих было хорошее. И тут поэтическая натура Василия встрепенулась: «Немало мной пройдено, и счастлив я вроде, но сердцем я к родине — к Иняку стремлюсь…»

Таким образом, волею судьбы первым слушателем довелось быть мне. Песня понравилась, что-то знакомое, родное чувствовалось в ней. Мелодичная, приятная музыка, задушевные слова — полюбилась она как-то сразу. Песня зазвучала и со сцены, пели ее во время застолий, слышалась она на улицах сел и деревень района. И не только. Мне довелось слышать эту песню в Йошкар-Оле и Санкт-Петербурге, где также проживает марийская диаспора.



Уже гораздо позже, на одном из заседаний сессии районного Совета депутаты единогласно решили утвердить эту песню в качестве Гимна Мишкинского района.

Пользуясь случаем, хочу напомнить читателю еще один интересный факт из жизни нашего района, где впервые сверкнул талант Флорида Булякова как музыканта. Прославленный народный ансамбль танца «Эрвел» скоро будет отмечать полувековой юбилей. А ведь музыкальным руководителем молодых энтузиастов был Флорид. Он положил на ноты народную плясовую мелодию «Тывырдык», а когда у коллектива появилась творческая изюминка и сложился ансамбль, название «Эрвел» предложил опять он. Объяснил это так: «Край утренней зари — мы живем восточнее от основной массы народа мари, значит, заря выходит у нас». Сейчас мы все уже привыкли к тому, что в районе есть такой танцевальный коллектив, любимый наш ансамбль по праву считается визитной карточкой района.

Р. Буляков, ветеран труда

Нынешний год выдался юбилейным для нас, выпускников далекого 1966 года. Запомнился он тем, что в школах страны аттестаты о среднем образовании получили одновременно учащиеся десятых и одиннадцатых классов, а выпускников тогда было очень много.Только в нашей средней школе было четыре десятых и два одиннадцатых класса — это более двухсот учащихся (в школе обучались свыше восьмисот учеников). Но особенно запомнился тот учебный год еще и тем, что нашу школу посетила делегация творческой молодежи из Марийской АССР. Среди гостей выделялся невысокий, худощавый с приятными чертами лица молодой артист драмтеатра. Он читал стихи собственного сочинения.Василий Михайлович Горохов, псевдоним Регеж, родился в крестьянской семье, рано осиротел. Но природный ум и упорство позволили ему получить образование, а в творчестве достиг очень больших высот — член Союза писателей СССР, заслуженный артист РСФСР, народный артист МАССР и народный писатель Республики Марий Эл.В описываемый мной период он работал в Марийском национальном театре драмы имени Шкетана. Василий любил наш край, часто приезжал. Ему нравились люди, добрые и приветливые и что самое главное — сохранившие свой язык, культуру.Мой брат подхватил: «Сейчас песню напишем». И вот они уже у нас дома, благо, тогда я проживал на Инякской улице, буквально в двух шагах. Не мешкая, берут баян и садятся за сочинительство. Естественно, я стараюсь им не мешать. Наоборот, завариваю свежий чай, топлю баню.После этого важного события песня обрела второе дыхание — она звучала уже на многих мероприятиях, стала более торжественной. А автору музыки Флориду Булякову было присвоено высокое звание — Почетный гражданин района. Василий Горохов стал лауреатом премии имени Яныша Ялкайна. В знак благодарности он написал трогательное письмо, полное тепла и грусти. Оно было опубликовано в районной газете. Я хочу напомнить лишь несколько строк из этого душевного послания: «Я вспоминаю, как мы с Флоридом Буляковым после спектакля ходили по Мишкино и беседовали о жизни, театре… Башкирский парень тогда для меня был самым близким другом, он был творческой натурой, я тоже не отставал…»А вот на то, как он подписал это письмо, стоит обратить особое внимание — с глубокой признательностью и уважением, сын мишкинской земли Регеж Василий Горохов.Спасибо Вам за добрые слова о брате и земляках, Василий-агай.В их общении был еще один интересный момент — в разговоре они с легкостью переходили с одного языка на другой, с полуслова понимая друг друга, что уже символично.Может кто-то из читателей и подумал, к чему ворошить прошлое, кому нужны эти воспоминания? Убежден, без прошлого нет настоящего, нет и будущего. Мы должны помнить свою историю, должны знать своих героев. Знать тех, кто совсем недавно творил, любил и переживал за свою малую родину, слагал про нее песни. Светлеет лицо путника, видя стелу на трассе в ленинском лесу. Его взор привлекают слова припева из любимой песни:Мишкан — мыйын муро,Мишкэм — минем йырым,Мишкан –моя песня.