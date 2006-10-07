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    13 ИП Мишкинского района не соблюдали природоохранное законодательство

    slavin Вчера, 14:14167Общество, Человек и закон
    13 ИП Мишкинского района не соблюдали природоохранное законодательство
    Прокуратура Мишкинского района совместно с Бирским ТК Минэкологии РБ провела проверку исполнения природоохранного законодательства в деятельности 13 индивидуальных предпринимателей района.

    В соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны представлять отчетность в порядке и в сроки, которые определены федеральным органом исполнительной власти в области статистического учета по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

    Проверкой установлено, что индивидуальные предприниматели отчет по форме 2 – ТП за 2015 год, в 2016 году не предоставлял. Обязанность по подготовке и сдаче отчета по форме 2 – ТП на кого – либо не возлагалась.
    По результатам выявленных нарушений прокуратурой района возбуждено 13 административных производств по ст. 8.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях – сокрытие экологической информации, 13 лиц привлечены к административной ответственности в виде предупреждения, кроме того внесены представления, которые находятся на стадии рассмотрения.
    Н. Сарбаева, помощник прокурора
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