Глава КФХ Мишкинского района оштрафован за нарушения трудового законодательства

Н. Сарбаева, помощник прокурора

В ходе проверки вскрыты факты многочисленных нарушений трудового законодательства, начиная с ведения трудовых книжек и книг учета, заканчивая невыплатой компенсаций за неиспользованные отпуска и ненадлежащим заключением трудовых договоров с работником.Кроме того, установлено допущение занижения размера заработной платы установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О минимальном размере оплаты труда», составляющего 7500 рублей. Также, в соответствии с «Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Башкортостан» (утв. Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, Союзом работодателей Республики Башкортостан, Правительством Республики Башкортостан 20.04.2016) для работников организаций внебюджетного сектора экономики Республики Башкортостан с 01.05.2016 г. установлен минимальный размер заработной платы в размере 8900 рублей в месяц, тогда как трудовыми договорами, заключенными с работниками ИП главы КФХ, установлена заработная плата в размере 6900 рублей.По результатам выявленных нарушений прокуратурой района возбуждено 2 административных производства по ч.3 ст. 5.27 КоАП РФ (ненадлежащее оформление трудового договора) - наложен штраф 5000 рублей и по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) – наложен штраф 2500 рублей, кроме того внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.