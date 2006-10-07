Жители деревни Новокарачево сами организуют жизнь малой родины

Фирдаус Маликова

Большинство жителей — пенсионеры, и им, конечно же, будет тяжело преодолеть расстояние около 5 километров до ближайшей деревни Татарбаево, чтобы купить хлеба и молока. Ведь многие из них уже не в состоянии держать скотину и печь хлеб. Те, кто немного помоложе, в основном заняты личным подсобным хозяйством, которое, как известно, тоже большого дохода не дает. Но не хотелось в преддверии Нового года говорить о грустном, тем более, что такая картина теперь наблюдается не только в этом населенном пункте, а по всему району, республике, стране. Хотелось сказать, что, несмотря ни на какие трудности жизни, в этой деревне живут люди, умеющие организовать жизнь малой родины и свой досуг.Наша беседа с заведующей клубом Мусфирой Казыхановой, оптимизму и активности которой можно только позавидовать, как всегда, началась с вопроса о жизни деревни.— В деревне можно жить, — сказала она, — я не представляю жизнь где-то в другом месте. Тем более, сейчас, когда рядом будет проходить федеральная трасса, в скором будущем ждем мы и голубое топливо. Есть условия развивать личное подсобное хозяйство, открыть свое дело. Поэтому очень больно смотреть на хорошие закрытые деревенские дома.Сейчас в деревне проживают 109 человек. Семь детей учатся в Татарбаевской школе, есть один дошкольник. Взаимовыручка, сплоченность, активность, умение поддержать друг друга в любой ситуации — это те качества, которые всегда отличали моих односельчан. Всем миром мы выходим на субботники по благоустройству — огородили мечеть, кладбище, посадили деревья. Стараемся, чтобы наша маленькая деревушка всегда была чистой и ухоженной.А еще новокарачевцы умеют отдыхать с пользой. По роду своей деятельности, давно работаю с ними, знаю таланты и способности каждого. Я благодарна членам художественной самодеятельности и членам их семей, школьникам, которые поддерживают меня в любом начинании. Хотелось отметить Зулькифа Нургалиева, Амняха Фатхинурова, Зульфата Хаернасова, Клару Латыпову, Фирузу Зиннурову, Фильсину и Фината Шайхинуровых, Зухру и Ильдуса Гильмутдиновых, Фарита Салимова, Флориду Муртазину, Зубайду Халиуллину, Илиру Фатхинурову, на которых я опираюсь в своей работе.Каждый календарный праздник — для нас настоящее событие. Люди находят время, приходят на репетиции, подкидывают новые идеи. В итоге получаются замечательные мероприятия, радующие и самих участников, и зрителей. Результаты нашей работы тоже есть — в год 70–летия Победы мы заняли первое место в конкурсе среди сельских учреждений культуры. А в уходящем 2016 году по итогам смотра-фестиваля «В кино как в жизни, в жизни как в кино» нас снова признали победителями. Мы очень рады, что наша работа получила такую оценку. Воодушевленные, сейчас готовимся к Новому году, будем радовать односельчан новой постановкой. Есть большое желание окутать всех атмосферой праздника, чтобы хорошее настроение и позитивный настрой сопровождали людей целый год.