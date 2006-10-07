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    «Я вхожу в мир искусств»

    slavin Вчера, 09:5765Общество, Культура
    «Я вхожу в мир искусств»
    16 декабря 2016 года в селе Верхнеяркеево Илишевского района состоялся XIII республиканский конкурс самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, посвященный Году российского кино, где участвовали 15 команд Республики Башкортостан.

    Конкурс проводился по номинациям: сольное вокальное выступление, вокальные ансамбли, хореография-соло (ансамбль). Участники должны были показать исполнительское мастерство, культуру исполнения, проявить оригинальность, зрелищность, музыкальность.

    Участвовал в конкурсе и Мишкинский агропромышленный колледж, который представляли Я. Казакова, А. Айметов, Е. Ишмурзин, Ю. Имаев, М. Павлов, А. Дударов, В. Салишев. Песни «Про медведей» и «Три белых коня», исполненные Яной Казаковой, Алексеем Айметовым зрителям пришлись по душе.

    «Тывырдык», исполненный юношеским коллективом, тоже был принят на «бис».

    По итогам конкурса в номинации «Сольное вокальное пение» Яна и Алексей награждены дипломами, а танцоры, за сохранение и развитие национальной культуры, были отмечены дипломами Министерства образования РБ и им присуждено первое место.

    Поздравляем наших молодых артистов и желаем дальнейших творческих успехов!
    Л. Ефимова, социальный педагог
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