Подарок односельчанам

В деревне Букленды проживают 340 человек, люди активные и сплоченные, помогают друг другу. Не забывают о малой родине и выходцы из нее. Вадим Байназов живет в городе Бирске. Недавно он сделал нашему клубу замечательный подарок — музыкальную аппаратуру.
А его отец Александр Байназов и индивидуальный предприниматель Демьян Айдушев оказали спонсорскую помощь во время ремонта дорог в деревне. От имени буклендинцев выражаем им огромную благодарность и желаем всего самого наилучшего в Новом году.
Лариса Кутлукаева
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