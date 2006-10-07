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    Подарок односельчанам

    slavin Вчера, 10:0091Общество
    Подарок односельчанам
    В деревне Букленды проживают 340 человек, люди активные и сплоченные, помогают друг другу. Не забывают о малой родине и выходцы из нее. Вадим Байназов живет в городе Бирске. Недавно он сделал нашему клубу замечательный подарок — музыкальную аппаратуру.

    А его отец Александр Байназов и индивидуальный предприниматель Демьян Айдушев оказали спонсорскую помощь во время ремонта дорог в деревне. От имени буклендинцев выражаем им огромную благодарность и желаем всего самого наилучшего в Новом году.
    Лариса Кутлукаева
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    Метки: Букленды

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