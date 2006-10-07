Подарок односельчанам

Лариса Кутлукаева

А его отец Александр Байназов и индивидуальный предприниматель Демьян Айдушев оказали спонсорскую помощь во время ремонта дорог в деревне. От имени буклендинцев выражаем им огромную благодарность и желаем всего самого наилучшего в Новом году.