В преддверии Нового года на Сабантуйской площади была открыта юрта Деда Мороза

Фирдаус Кадикова

Самая северная юрта расположена на Сабантуйской площади нашего райцентра. Сказочный городок с высокой елкой, горкой, ледовыми фигурками, пушистыми елочками, разукрашенной концертной площадкой — в таком волшебном окружении находится юрта Деда Мороза.По-настоящему прекрасная зимняя погода с красивыми снежинками и легким морозцем царствовала в этот день в сказочном городке. Шумная ребятня с нетерпением ждала появления главного волшебника. Прокукарекал главный символ 2017 года — Петух и на концертной площадке началось веселое представление — флешмоб с участием очаровательных гномиков и снеговичков, которые сразу зажгли всех зрителей мероприятия. А вскоре зазвенели бубенцы, оповестившие о прибытии Дедушки Мороза и Снегурочки. Как и полагается, на площадь они въехали на запряженной в разукрашенные сани лошади. Детвора с неподдельным интересом наблюдала за ними.По предложению Деда Мороза елку зажгли всем миром, хором прокричав на башкирском, марийском и русском языках: «Раз, два, три, мишкинская елочка, гори!!!» Загорелась елочка веселыми огоньками и пригласила всех на хоровод. И пусть сбудется мечта каждого, пусть год принесет только хорошие новости. Пусть 2017-й станет в жизни района и его жителей одним из самых удачных и замечательных. С Новым годом, друзья!