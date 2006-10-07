Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    В преддверии Нового года на Сабантуйской площади была открыта юрта Деда Мороза

    slavin Вчера, 10:06238Общество
    В преддверии Нового года на Сабантуйской площади была открыта юрта Деда Мороза
    В рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный 2017» в республике открыто пять юрт Деда Мороза — в городах Уфе, Октябрьском, Ишимбайском, Учалинском и Мишкинском районах.

    Самая северная юрта расположена на Сабантуйской площади нашего райцентра. Сказочный городок с высокой елкой, горкой, ледовыми фигурками, пушистыми елочками, разукрашенной концертной площадкой — в таком волшебном окружении находится юрта Деда Мороза.

    По-настоящему прекрасная зимняя погода с красивыми снежинками и легким морозцем царствовала в этот день в сказочном городке. Шумная ребятня с нетерпением ждала появления главного волшебника. Прокукарекал главный символ 2017 года — Петух и на концертной площадке началось веселое представление — флешмоб с участием очаровательных гномиков и снеговичков, которые сразу зажгли всех зрителей мероприятия. А вскоре зазвенели бубенцы, оповестившие о прибытии Дедушки Мороза и Снегурочки. Как и полагается, на площадь они въехали на запряженной в разукрашенные сани лошади. Детвора с неподдельным интересом наблюдала за ними.

    По предложению Деда Мороза елку зажгли всем миром, хором прокричав на башкирском, марийском и русском языках: «Раз, два, три, мишкинская елочка, гори!!!» Загорелась елочка веселыми огоньками и пригласила всех на хоровод. И пусть сбудется мечта каждого, пусть год принесет только хорошие новости. Пусть 2017-й станет в жизни района и его жителей одним из самых удачных и замечательных. С Новым годом, друзья!
    Фирдаус Кадикова

    В преддверии Нового года на Сабантуйской площади была открыта юрта Деда Мороза

    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • В Башкирии у Деда Мороза появится собственная резиденция
      В Башкирии определились с расположением Главной гостевой юрты Деда Мороза.
    • Обаятельная женщина… в костюме Деда Мороза
      Знакомьтесь, эта обаятельная женщина с большими карими глазами и милой улыбкой Светлана Алексеевна Гильмиярова. Она воспитатель старшей группы «Ягодка» детского сада № 1 «Солнышко». А ещё она… Дед Мороз! Этого главного персонажа новогоднего праздника играет ежегодно уже на протяжении 18 лет
    • 27 декабря в Мишкино прошла елка Главы администрации района
      Проводить елку Главы администрации района превращается в добрую традицию (уже четвертый год) и она открывает остальные новогодние праздники.
    • Ярко и феерично проводили 2014 год в деревне Бабаево
      Новогоднее представление для селян стало настоящим праздником, ведь за последние несколько лет из-за отсутствия отопления в сельском клубе невозможно было проводить мероприятия в осенне-зимний период. Поэтому этот праздник собрал полный зал — и стар, и млад, и молодежь, и приезжие гости с удовольствием приняли в нем участие.
    • 31 декабря у юной читательницы газеты «Дружба» Ксении Глуховой в гостях поб ...
      18 ноября у Деда Мороза был день рождения. И 19 ноября в районной газете (№ 133) была дана информация, что в редакции заработала волшебная почта. За это время Деду Морозу и Снегурочке пришло много интересных писем, в которых юные авторы делились своими мечтами и желаниями, рассказывали о лучших поступках, совершенных ими за год.
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus