В конце 2016 года прошел районный краеведческий конкурс исследовательских работ «Дорогами Отечества»

Алена ГРИГОРЬЕВА

Долгожданный день настал и в этом году. За плечами остались дни, месяцы кропотливой работы, исследований, поиска и подбора нужных сведений и материалов в архивах, опыты на природе… Теперь же самое главное не растеряться перед членами жюри и за несколько отведенных минут изложить суть, раскрыть главную тему своей работы.На конкурс приехали конкурсанты из 10 школ района, чтобы показать свое мастерство, раскрыть свои возможности, а если получится, то в дальнейшем защитить честь района на республиканском конкурсе.После ознакомления с критериями оценивания участники прошли в кабинет, где началась основная часть. Первым «взял на себя огонь» обучающийся 7 класса Максим Зайнетдинов. Он рассказал о случае из жизни деревни в годы войны. Между деревнями Бирюбашево и Подлубово совершил вынужденную аварийную посадку советский военный самолет. Жители близлежащих деревень не остались безучастными к беде — помогли взлететь.— Труженики тыла, женщины, старики и дети — жители наших деревень, внесли весомый вклад в Победу над фашизмом. Несмотря на занятость, они приняли участие в расчистке взлетной полосы. Их самоотверженный труд — прекрасный пример для подрастающего поколения.Наше поколение о войне знает из уроков истории и литературы. Из года в год все меньше остается ветеранов и тружеников тыла. Мы с уважением относимся к их подвигу, прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. Собирая материал, я встречался с некоторыми из них и никто не отказывался меня принимать, — рассказал юный краевед.Максим не собирается останавливаться на достигнутом. Он собирается выяснить кто были эти летчики, как их звали, с какого полка? Есть ли какие данные в архивах об этой аварийной посадке? Многое все еще остается загадкой.Свое родословие представили обучающиеся лицея № 1 Андрей Апсатаров «Педагогическая династия Апсатаровых», Кирилл Лутфуллин «Династия рода Тоймурзиных» и кайраковец Денис Тукбаев «Моя родословная».Азамат Закиров и Дияна Гарипова из деревни Малые Шады объектом своей исследовательской работы выбрали обереги башкирского народа.Обучающаяся 8 класса Анас- тасия Биктубаева поставила перед собой цель изучить биографию своего деда. На защите присутствовал главный герой — Яков Янгубаев. Становление народного ансамбля танца «Эрвел», которым когда-то руководил Яков Янгубаевич, сравнить степень популярности народного танца с современным и определить его миссию в современном обществе — такие задачи раскрыла Анастасия.Обучающийся 6 класса школы № 2 райцентра Сергей Салиев остановился на изучении поэзии своей бабушки Светланы Салиевой. В своей работе он постарался раскрыть все стороны жизни родного человека, ее творчество и разобраться, как факты и события из жизни повлияли на ее судьбу.— Творчество бабушки — это культурное наследие моей семьи. Его надо передавать потомкам. Именно поэтому я выбрал данную тему, — поделился с нами юный исследователь.Немалый интерес вызвало выступление обучающейся 11 класса школы № 2 Ангелины Алкиевой «История аленького цветочка».— Я узнала, что Россия до революции 1917 года экспортировала в Европу иван-чай, который являлся конкурентом индийского чая. В связи с этим у меня возник вопрос: почему на данный момент не изготавливают и не производят иван-чай. Я поставила перед собой цель изучить старинные рецепты приготовления чайного напитка. Побеседовала с травником Андреем Илинбаевичем Егоровым, изучила электронные ресурсы. Базой исследования я выбрала поле и паевой участок моего дедушки Павла Алкиева из деревни Староарзаматово. Мой отец и дедушка занимаются пчеловодством, поле близ пасеки они засеяли иван-чаем, по-другому — кипреем.Я смогла своими силами приготовить чай из этого напитка. Собрала листья, которые располагаются ближе всего к цветку, и провела процесс завяливания. Потом прокрутила на мясорубке. Далее переработанные листья положила в закрытую банку и поставила на пять дней в темное место. Данный этап называется ферментацией. На пятый день просушила в духовке в течение 1 минуты при определенной температуре с открытой дверцей. Готовый чай положила в посуду и поставила дозревать. По словам травника А. Егорова, чем дольше стоит чай, тем вкуснее он становится. Когда впервые пробуете, не старайтесь сразу сравнить вкус с чем-то уже вам известным, не пытайтесь понять, на что он похож. У него свой вкус, его собственный и неповторимый, — поделилась с нами секретами приготовления оригинального чая Ангелина Алкиева.Диана Файрузова из села Камеево выбрала для себя нелегкую тему для исследования «Изучение лихенофлоры окрестностей села Камеево». Объектом изучения она выбрала лесной массив близ населенного пункта. По ходу работы Диана продемонстрировала наглядный материал. Собранная коллекция лишайников будет использоваться на уроках биологии, на занятиях кружка «Экология села».Юный эколог из села Ленинское Карина Гильманова тоже выбрала оригинальную тему «Влияние автомобильного транспорта на фитотоксичность почвы». По ходу исследований было доказано, что автомобильный транспорт негативно влияет на окружающую среду, с отработанными газами выбрасывает около 200 различных вредных компонентов. Опыт показал, что фитотоксичность почвы (в 5 метрах от дорожного полотна был взят грунт) негативно сказывается на росте кресс-салата.Лиана Илинбаева остановилась на актуальной теме сегодняшнего дня «Изучение причин сокращения поголовья КРС в деревне Сосновка».Алексей Файзулин свою исследовательскую работу посвятил истории Камеевской школы. В 2017 году школа будет отмечать свой 140-летний юбилей со дня основания.Андрей Апсатаров представил свою вторую работу «Изучение распространения шмелей в окрестностях села Камеево». Обучающаяся 9 класса Валерия Казакова подготовила работу «Святки. Зимний праздник солнечного света».Все представленные работы были выполнены с привлечением научного материала, заняли немало времени.В итоге в номинации «Культурное наследие» победили представители школы № 2 Сергей Салиев, Дарья Александрова и Анастасия Яндуганова. В номинации «Летопись родного края» первое место занял Кирилл Лутфуллин, второе место у Алексея Файзулина, третье место заняли Максим Зайнетдинов и Анастасия Биктубаева. В «Экологическом краеведении» не было равных Аделине Алкиевой, второе место занял Андрей Апсатаров, третье место досталось Лиане Илинбаевой.Абсолютным победителем в конкурсе, набрав наибольшее количество баллов, стал Кирилл Лутфуллин.По словам директора ЦДЮТ и Э «Путник» В. Князева, в этом году работы представлены сильные, да и дети выступали легко, без особого волнения. Это бывает тогда, когда человек знает свой материал и процесс исследования. Пожелания на будущее: использовать побольше источников, архивные материалы и не останавливаться на достигнутом.