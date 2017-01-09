2 января жительнице райцентра, ветерану педагогического труда, Риме Сычевой исполнилось 70 лет

Светлана ТОЙМУРЗИНА

Риме Гадыловне Сычевой в свой прекрасный юбилейный вечер тоже есть чем гордиться, что сказать собравшимся гостям, родным, близким. Она всю свою сознательную жизнь посвятила семье, детям, любимой работе в школе.Накануне юбилея мы побывали в гостях у Римы Гадыловны. В уютной гостиной, с доброжелательной хозяйкой, у нас завязалась душевная беседа…Родом она из Мишкино. Основательность в жизни, патрио- тизм и трудолюбие она унаследовала от матери — Раисы Мухатгалиевны и отца — Гаделя Саетгареевича. Родители для моей героини — это мудрость и терпение, жизнелюбие и любовь. После гибели первой супруги у отца, Гаделя Макулова, на руках осталось пятеро детей. Младшему сыну Рафаэлю был всего годик. Работая директором Мишкинской МТС, многодетному вдовцу приходилось много ездить по району. И в Иштыбаево он встретил суженую — молодую женщину, которая согласилась стать матерью его пятерым детям. Во втором браке у Гаделя Саетгареевича родилось еще пятеро детей.— Я появилась на свет после брата Рамиля, затем родились Рим, Роза и Марат, — рассказывает Рима Гадыловна. — После окончания 10 класса Мишкинской средней школы трудоустроилась — начала работать библиотекарем в селе Чебыково. Проработав год, приняла решение стать учителем. Еще во время учебы в школе я восторгалась своими учителями: Александрой Николаевной Самойловой, Виктором Садыковичем Садыковым, Зоей Ивановной Кидалашевой, Шамси Никмадзяновичем Нагаевым. Глядя на них, я поняла, что нет на земле профессии более благородной и значимой, чем быть педагогом. Им были присущи профессионализм, самоотверженность, преданность избранному делу и душевная щедрость. Они шли в ногу со временем и находились в непрерывном поиске. Так что, когда судьба улыбнулась мне и я стала педагогом, мне было на кого равняться.После года работы библиотекарем, Рима Макулова поступила на заочное обучение в Бирский пединститут, на биологический факультет, и начала работать в Накаряковской восьмилетней школе.В 1967 году в ее судьбе произошло еще одно радостное событие — вышла замуж за любимого человека. Со своим суженым — Анатолием Сычевым она познакомилась в деревне Накаряково, куда приехала на работу.В 1969 году молодая семья переехала в райцентр. Глава семьи, Анатолий Иванович трудоустроился в Мишкинском совхозе. Хранительница домашнего очага Рима Гадыловна пошла преподавать биологию в школу деревни Ирсаево. Где и проработала 42 года, 24 из которых — директором Ирсаевской средней школы. Основной принцип, которым руководствовалась Рима Сычева во время педагогической деятельности: «Чтобы воспитывать личность надо самому быть личностью, чтобы зажечь другого, надо самому гореть».Доброта, внимание, тактичность, ответственность, требовательность к себе и внимание к окружающим — за все это вместе взятое, ее уважали и ценили коллеги и родители. Достойной оценкой ее педагогической деятельности стали многочисленные почетные грамоты и благодарственные письма. общий стаж ветерана педагогического труда Римы Сычевой — 46 лет. Она отличник народного образования.В жизни моя героиня нашла не только свое призвание, но и женское, и материнское счастье. Не за горами у Римы Гадыловны и ее супруга Анатолия Ивановича Сычевых золотая свадьба. Супруги дали жизнь двум прекрасным детям. Старшая — Людмила Анатольевна работает учителем в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого округа. Она подарила родителям дочь Эльзу, которая порадовала супругов Сычевых правнуком Ярославом, Вадим Анатольевич преподает в Ирсаевской средней школе. Он отец двух дочерей — Карины и Екатерины.В просторном и уютном доме Сычевых, который был построен более 20 лет назад на родовом гнезде родителей Римы Гадыловны, царят гармония и покой. Подоконники украшают комнатные растения, с ранней весны и до поздней осени красота от ярких соцветий и на территории усадьбы. Хозяйка не только прирожденный цветовод, но и рукодельница. В свободное от работы и домашних хлопот время прядет и вяжет. Как всегда, берется с огоньком и творческой фантазией. В подсобном хозяйстве Сычевых телка, свиньи, птица. Так что, мясная продукция у пенсионеров своя. Говорят, что движение — это жизнь. И у Римы Гадыловны и ее супруга она бьет полноценная — бьет ключом…