Гонконгский грипп: что нужно знать?

— На данный момент в РБ распространена инфекция, вызванная вирусом H3N2 или «Гонконгским штаммом». Родиной этой инфекции считается Азия. Именно здесь, в Гонконге, в 1968 году впервые началась пандемия, вызванная штаммом H3N2. Однако организм людей постепенно приобрел устойчивость к этому вирусу. Это не означало, что штамм больше не может поражать людей. Но тяжелых форм болезни, вызванных именно H3N2, стало в последующие годы значительно меньше. По имеющейся информации, до 2014 года вспышки сезонной эпидемии этого типа гриппа встречались регулярно, примерно один раз за пять лет. Смертность присутствовала всегда, но колебалась на незначительных значениях.



В 2014–2015 годах вирус снова мутировал. Осенью 2016 года произошла вспышка нового штамма вируса, который еще не знаком иммунной системе человека. Это может означать большой охват пандемией населения с развитием тяжелых форм болезни. Не исключена и смертность среди ослабленных людей.

— В Мишкинском районе среди пациентов, госпитализированных в инфекционное отделение центральной районной больницы, лабораторно подтверждены пять случаев гриппа H3N2.

— Среди работоспособного населения, не страдающего тяжелыми сопутствующими болезнями, серьезных случаев ожидается мало. Однако есть категории людей, которые наиболее сильно подвержены риску развития опасных для жизни форм болезни. К ним относятся лица старше 60 лет, дети до 3 лет, беременные, лица, соблюдающие строгую диету, особенно с целью похудения, больные сахарным диабетом, страдающие обструктивными болезнями легких и тяжелыми поражениями сердечно-сосудистой системы.

— Грипп, вызванный этим вирусом, не имеет особенных клинических отличий. Симптомы нарастают быстро, в первые сутки, болезнь начинается бурно. Иногда началу острого периода предшествует небольшой отрезок времени с астеническими симптомами — слабостью, недомоганием. Основные проявления болезни следующие: высокая лихорадка; озноб, резкая слабость, ломота в костях и мышцах, покраснение глаз, сильные головные боли, першение или боли в горле, через 24–48 часов присоединяется кашель, реже насморк.

— При классическом течении болезни осложнений не бывает. Грипп заканчивается выздоровлением спустя максимум 10 дней от начала. Иногда может еще несколько дней сохраняться кашель или слабость. У ослабленных больных болезнь может вызвать осложнения, которые угрожают жизни человека. К ним относятся пневмония, причем наиболее опасна двухсторонняя; респираторный дистресс-синдром; острая дыхательная недостаточность; утяжеление сердечной патологии вплоть до развития острого инфаркта; судороги; нарушения ритма сердечной деятельности с развитием острой недостаточности кровообращения; гипогликемические состояния.



Осложнения могут быть не единичными, а сразу ухудшать работу нескольких органов. Это особенно опасная ситуация, которая чаще всего и приводит к смертельному исходу.

— Наиболее эффективный способ защиты от Гонконгского гриппа — это вакцинация. Большинство выпускаемых прививок содержат ослабленный штамм этого вируса. После его введения в организм человека формируются защитные антитела. Даже если привитый пациент заболеет, инфекция не будет протекать тяжело.



Вакцинацию проводят в сентябре-октябре, согласно календарю прививок. В Мишкинский район поступило 8640 доз вакцин «Гриппол плюс» и «Совигрипп». Вакцинировано 36,5% населения.



Помогают защититься и противовирусные препараты, которые нужно принимать внутрь в течение всего периода эпидемии. К таким лекарствам относятся как действующие на сам вирус, так и усиливающие выработку интерферона в организме. Защита от применения подобных лекарств значительно слабее, чем вакцинация.



Отдельное внимание следует уделить симптоматической терапии гонконгского гриппа. Людям, страдающим гриппом, назначают жаропонижающие препараты. Необходимо запастись несколькими лекарствами (лучше всего, парацетамолом и ибупрофеном), так как температура с первого раза может и не опуститься, а превышать дозу препарата нельзя. Если же лечить предстоит ребенка, то должны быть и разные лекарственные формы — сироп, свечи (сиропы более эффективны при высокой температуре, а свечи подходят для снижения небольшой температуры и ситуаций, когда ребенок после принятия сиропа рвет). Категорически нельзя сбивать температуру при гонконгском гриппе аспирином, это касается и взрослых, и детей. Лечение должно быть назначено врачом.



Таким образом, Гонконгский грипп в современном состоянии представляет серьезную эпидемическую опасность для населения. Особенно подвержены развитию тяжелых форм ослабленные люди. Чтобы защититься от воздействия инфекции, лучше всего провести вакцинацию. Если заражение все же произошло, то нужен постельный режим и лечение, согласно предписаниям специалиста.

Фирдаус Кадикова

В этом сезоне мы часто слышим о новом виде гриппа. О том, чем он опасен, как уберечь себя от болезни и ее осложнений, мы беседовали с заместителем главного врача района по медицинскому обслуживанию населения Дмитрием Ушаковым.