Жительница деревни Каргино Маша Килинбаева в конце прошлого года отметила свой 90-летний юбилей

Алена ГРИГОРЬЕВА

Чуть погодя попросились в гости к ней и мы. Меня интересовали не только биография, но и ее рецепты долголетия. Глядя на бабушку с сияющими глазами, улыбкой на лице остается только удивляться ее жизнелюбию и гостеприимству. Нашей героине пришлось прожить нелегкую жизнь. Но все пережитые трудности, невзгоды, лишения не смогли сломить ее. До сих пор по старой привычке хлопочет она по дому, а летом ходит в лес по ягоды.— Родилась я между Рождеством и Масленицей в пятницу. Мама Пеналче была родом из Тигирменево. Отец умер рано. Мама осталась одна с детьми. Чтобы не попрошайничать, приходилось работать с утра до ночи. Рано вставали, поздно ложились. Мама наша была работящей. Помню, меня она будила рано утром, заставляла вышивать, вязать, — вспоминает Маша Яшкиновна.Трудолюбие у бабушки Маши в крови. Ведь дети все время пропадали то в поле, то в лесу. Работы хватало всем. Когда она пасла стадо, брала с собой шерстяные нитки. За день могла связать три пары нос- ков. До сегодняшнего дня она не забросила это занятие. Зимой прядет пряжу, детям, внукам, правнукам вяжет носки, варежки.Окончив четыре класса в родной деревне, она, как и остальные дети, пошла работать.— Многому нас не научили, но подпись ставить и читать умею, — говорит она. — В деревенской школе учителями работали супруги из Ирсаево Ялкай и Ална.Жизнь в то время была трудной. Некоторые случаи и рассказы матери остались в памяти на всю жизнь.Жили в деревне сироты. Однажды у их соседа Эшпахта пропала курица. В краже обвинили девушку. Приговор был страшным — 17-летнюю девушку закопали живьем.— По рассказам мамы помню, как молодую девушку вели по улице трое мужчин. Она держала в руках сверток. Возле речки она помылась, ее саму заставили копать могилу. А когда положили в могилу она кричала, мол, зачем мучаете, закапывайте быстрей. По словам очевидцев, карабкалась, хотела выбраться, но задохнулась. Спустя три дня появилась курица с 13 цыплятами. Те, кто сотворил такое страшное дело, взяли на себя большой грех. Содеянное зло вернулось. За это теперь расплачиваются их родственники, — со слезами на глазах рассказывает бабушка.Когда началась война, Маша Яшкиновна была еще подростком. Мужчин начали забирать на войну, работать стало некому, начали отправлять молодых девушек на лесозаготовки и торфяники. Ее вместе остальными отправили в Яман-Елгу. Из-за возраста Машу не допустили к работе, но и ехать домой разрешения не давали. Тогда она вернулась в деревню, спрятавшись под рогожей. В следующий раз хотели уже отправить силой, но она и еще трое девчат смогли убежать.В 15-летнем возрасте Маша Яшкиновна приехала в Мишкино присматривать за детьми сестры. Начала работать в редакции газеты, где проработала два года. Приехав обратно в деревню, сразу же вышла на косовицу.— Во время правления Сталина переживали трудные времена. Через нашу деревню проходила прямая дорога в Мишкино. Жители чураевской стороны все шли мимо нас. Специально ездили люди, которые подвозили случайных попутчиков. По дороге заводили разговор о режиме, в котором живем, Сталине. Те, кто вступали в разговор, обратно не возвращались, — продолжает Маша Яшкиновна.Отчетливо помнит она, как забирали людей на войну. Возле речки Алпияз было место, где приезжие люди говорили речь и деревенские провожали родных. Война оставила свой отпечаток в жизни деревни. Были случаи, когда умирали с голоду. Многие семьи остались без отцов.Еще до войны ушел служить ее будущий муж Эдылбай. Отслужив немного, буквально перед войной, у него заболело ухо и его отправили обратно домой. Призвали только в 1942 году, а ведь из тех, кто ушел в начале войны, мало кто вернулся обратно. Два раза он был в плену, по счастливой случайности смог вернуться домой. Много страшных историй рассказывал он своим детям о жизни в неволе, о том, какими жестокими были фашисты, как пытали пленных.— Военнопленных немцы заставляли проходить по полям. Те, голодные, подбирали мерзлую картошку. Проверяли. Если находили спрятанные картофелины, то на несколько часов ставили под струю холодной воды. Затем выводили, кто не мог устоять на месте, тех бросали в общую яму. По мере наполнения ее зарывали. За малейшую провинность били. Три удара чувствовали, а остальное уже нет. Травили газом. Встреча с земляком, который указал на лаз в камере, помогла избежать смерти. Мой муж и трое военнопленных сбежали. Тот, кто шел впереди, ослеп. В другой раз выжить помог военный медик из Петропавловки, он знал все деревни в округе, бывал и в Каргино. Он тихонько шепнул ему, когда их будут распределять, мол, в ту группу не вставай, ты отойди от них, будешь жить, — рассказывает бабушка.Эдылбай вернулся с войны 10 мая 1946 года. Не мог он радоваться Победе как другие фронтовики — считался врагом народа. Его дело не раз поднимали надзорные органы. Остаться в живых и на этот раз помог случай. Его знакомый, когда просматривал бумаги, узнал его и отложил их в сторону.Поженившись, супруги стали жить в родной деревне. Оба работали в колхозе. Маша Яшкиновна сначала была разнорабочей, а потом много лет работала телятницей на ферме. Оттуда вышла на пенсию. Уже прошло 37 лет, как она живет без мужа.О прожитых годах вспоминает она с особой теплотой. Жили они душа в душу. Построили несколько домов, вырастили детей. Маруся, Майка, Марук, Менас, Эрик, Тоня, Толик нашли свое место в жизни. Живут со своими семьями. Нет среди них только сына Эргывая. Радуют бабушку 14 внуков, 11 правнуков. Дома тепло, светло, каждый день приходят гости.