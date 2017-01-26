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    Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения

    slavin 26-01-2017, 15:56144Общество
    Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения
    23 января Шамилю Разяповичу Сабирзянову исполнилось 94 года. Но, несмотря на преклонный возраст, ветеран ведет активный образ жизни: интересуется политикой республики, выписывает и читает газеты, посещает районную библиотеку, участвует в районных мероприятиях и на классных часах в школах райцентра.

    В день его рождения у ветерана побывали в гостях ребята местного отделения «Молодой гвардии». Руководитель отделения Ольга Биктубаева сказала много теплых слов в его адрес, пожелала крепкого здоровья, долгой жизни, мирного неба, вручила памятный подарок. Молодогвардейцы Настя Биктубаева и Васелина Калимьянова поблагодарили Шамиля Разяповича за теплую встречу и интересный рассказ.
    А. ГРИГОРЬЕВА
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