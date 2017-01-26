В день его рождения у ветерана побывали в гостях ребята местного отделения «Молодой гвардии». Руководитель отделения Ольга Биктубаева сказала много теплых слов в его адрес, пожелала крепкого здоровья, долгой жизни, мирного неба, вручила памятный подарок. Молодогвардейцы Настя Биктубаева и Васелина Калимьянова поблагодарили Шамиля Разяповича за теплую встречу и интересный рассказ.
Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения
В день его рождения у ветерана побывали в гостях ребята местного отделения «Молодой гвардии». Руководитель отделения Ольга Биктубаева сказала много теплых слов в его адрес, пожелала крепкого здоровья, долгой жизни, мирного неба, вручила памятный подарок. Молодогвардейцы Настя Биктубаева и Васелина Калимьянова поблагодарили Шамиля Разяповича за теплую встречу и интересный рассказ.
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