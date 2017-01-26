В Мишкино прошло очередное заседание районного совета ветеранов

Члены президиума утвердили Положение о формах поощрений Мишкинского районного совета ветеранов: награждение почетными грамотами; вручение благодарственных писем; внесение в книгу Почета.
Были подведены итоги подписки на газеты «Ветеран» и «Ветеран Башкортостана». Первое место заняла первичная ветеранская организация СП Большешадинский сельсовет (председатель Ф. Фаисханов), второе место — СП Чураевский сельсовет (П. Андриянова), третье место — СП Урьядинский сельсовет (М. Миргалиева). Спонсором данного мероприятия является депутат Совета МР, председатель совета предпринимателей А. Фатхинуров, которому была выражена благодарность за поддержку.
Были определены кандидатуры для награждения, заслушаны информации председателей комиссий о планах деятельности на 2017 год, определены текущие задачи на ближайшее время.
По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие постановления.