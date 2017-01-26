В Мишкино прошло очередное заседание районного совета ветеранов

18 февраля состоялось тридцать третье (очередное) заседание Совета сельског ...

В повестку дня заседания были включены вопросы о ежегодном отчёте главы сельского поселения Мишкинский сельсовет о результатах своей деятельности и деятельности совета СП Мишкинский сельсовет в 2013 году, о ежегодном отчёте главы сельского поселения Мишкинский сельсовет о своей деятельности и деятельности администрации СП Мишкинский сельсовет в 2013 году, об утверждении перспективного плана деятельности Совета СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ в 2014 году.