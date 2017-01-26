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    В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год

    slavin 26-01-2017, 16:01268Общество, Человек и закон
    В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год
    На него были приглашены прокурор Мишкинского района, советник юстиции Д. Ишмуратов, мировой судья судебного участка Мишкинского района РБ И. Муртазин, член общественного совета при отделе МВД России по Мишкинскому району А. Иванова и другие.

    Совещание открыл начальник отдела подполковник полиции Л. Худойназаров. В своем докладе Линар Сальманович озвучил основные итоги служебной деятельности прошедшего года.

    — Согласно действующим критериям оценки деятельности, отдел МВД РФ по Мишкинскому району по итогам 2016 года, занимает среднее место в республике.

    За прошедший период 2016 года число поступивших заявлений и информаций о происшествиях, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно возросло. Увеличилось количество карманных краж, скота, грабежей, мошенничества, побоев, угона транспорта, а также преступлений экономической направленности. Хочется отметить, что рост преступлений, связанных с мошенничеством, вызван доверчивостью самих граждан (Интернет-мошенничество, звонки о перечислении денег по телефону…). В целях недопущения ухудшения оперативной обстановки и наиболее тяжких видов преступных посягательств, за отчетный период было проведено ряд специальных мероприятий, таких как «Жилой сектор», «Алкоголь» и другие. Предпринимаемыми мерами криминогенную обстановку на улицах и в общественных местах удалось стабилизировать. Преступлений, совершенных на улице, стало меньше.

    За 2016 год возросло количество деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Также увеличилось количество преступлений совершаемых детьми, виной тому являются подростки из неблагополучных семей, предоставленные сами себе.

    В связи с увеличением количества транспортных средств на автодорогах района, за отчетный период 2016 года, отмечен рост дорожно-транспортных происшествий. Особенно это касается управления транспортным средством в состоянии алкогольного управления. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось количество граждан лишенных прав управления транспортным средством…, — отметил в своем выступлении Л. Худойназаров.

    Также были заслушаны выступления заместителей начальника полиции по оперативной работе (Е. Рогалев), заместителя начальника полиции по охране общественного порядка (И. Закирзянов), заместителей начальника отдела — начальника следствия (М. Аскаров), старшего дознавателя группы дознания (А. Абулеков), начальника ОГИБДД (Р. Аюпов) и других. В своих выступлениях докладчики более подробно остановились на имеющихся проблемах по линиям курируемых служб.

    В завершение мероприятия сотрудникам, добившимся положительных результатов в своей работе, была объявлена благодарность.
    А. ГРИГОРЬЕВА
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