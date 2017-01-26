В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год

А. ГРИГОРЬЕВА

Совещание открыл начальник отдела подполковник полиции Л. Худойназаров. В своем докладе Линар Сальманович озвучил основные итоги служебной деятельности прошедшего года.— Согласно действующим критериям оценки деятельности, отдел МВД РФ по Мишкинскому району по итогам 2016 года, занимает среднее место в республике.За прошедший период 2016 года число поступивших заявлений и информаций о происшествиях, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно возросло. Увеличилось количество карманных краж, скота, грабежей, мошенничества, побоев, угона транспорта, а также преступлений экономической направленности. Хочется отметить, что рост преступлений, связанных с мошенничеством, вызван доверчивостью самих граждан (Интернет-мошенничество, звонки о перечислении денег по телефону…). В целях недопущения ухудшения оперативной обстановки и наиболее тяжких видов преступных посягательств, за отчетный период было проведено ряд специальных мероприятий, таких как «Жилой сектор», «Алкоголь» и другие. Предпринимаемыми мерами криминогенную обстановку на улицах и в общественных местах удалось стабилизировать. Преступлений, совершенных на улице, стало меньше.За 2016 год возросло количество деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Также увеличилось количество преступлений совершаемых детьми, виной тому являются подростки из неблагополучных семей, предоставленные сами себе.В связи с увеличением количества транспортных средств на автодорогах района, за отчетный период 2016 года, отмечен рост дорожно-транспортных происшествий. Особенно это касается управления транспортным средством в состоянии алкогольного управления. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось количество граждан лишенных прав управления транспортным средством…, — отметил в своем выступлении Л. Худойназаров.Также были заслушаны выступления заместителей начальника полиции по оперативной работе (Е. Рогалев), заместителя начальника полиции по охране общественного порядка (И. Закирзянов), заместителей начальника отдела — начальника следствия (М. Аскаров), старшего дознавателя группы дознания (А. Абулеков), начальника ОГИБДД (Р. Аюпов) и других. В своих выступлениях докладчики более подробно остановились на имеющихся проблемах по линиям курируемых служб.В завершение мероприятия сотрудникам, добившимся положительных результатов в своей работе, была объявлена благодарность.